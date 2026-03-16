Дед Толя умер: чем была известна звезда TikTok и Instagram

15 марта 2026 года украинское интернет-сообщество понесло болезненную потерю — в Каменце-Подольском на 89-м году жизни умер Анатолий Иванович Ярославский, которого миллионы зрителей знали и любили как деда Толю. О трагическом известии сообщил его внук и бессменный партнер по творчеству Александр Гусин.

По словам семьи, сердце народного любимца остановилось из-за осложнений после сложной плановой операции. В последнее время у Анатолия Ивановича были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего врачи были вынуждены провести ампутацию правой ноги выше колена.

Несмотря на усилия медиков и поддержку близких, пожилой мужчина не выдержал нагрузки в реабилитационный период.

Умер дед Толя: что известно об украинской звезде соцсетей

Дед Толя стал настоящим феноменом украинских TikTok и Instagram, завоевав расположение огромной аудитории: только в TikTok за его приключениями следили более 1,2 миллиона подписчиков.

Его путь к большой славе начался благодаря каналу Дед Толя и внук, где они с Александром публиковали юмористические видео о быте, мгновенно становившиеся верными. Анатолий Ярославский запомнился зрителям своей непосредственностью, острым словом и колоритными высказываниями, которые разбирали цитаты и мемы.

Одним из самых знаковых моментов его карьеры стал кавер на песню Стефания группы Kalush Orchestra — это видео было просмотрено более 9 миллионов раз, что закрепило за ним статус суперзвезды соцсетей.

Кроме блогерской деятельности, дед Толя активно проявлял себя в телевизионных форматах, в частности, участвовал в шоу Рассмеши комика. Для многих подписчиков он стал символом неисчерпаемого оптимизма, доказав, что начать карьеру блоггера и стать кумиром молодежи можно даже в солидном возрасте.

Несмотря на то, что в своих видео дедушка часто использовала ненормативную лексику, его контент всегда оставался искренним, теплым и своим для каждого украинца.

Фото: Threads.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!