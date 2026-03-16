Дід Толя помер: чим була відома зірка TikTok та Instagram

15 березня 2026 року українська інтернет-спільнота зазнала болючої втрати — у Камʼянці-Подільському на 89-му році життя помер Анатолій Іванович Ярославський, якого мільйони глядачів знали та любили як діда Толю. Про трагічну звістку повідомив його онук та незмінний партнер по творчості Олександр Гусін.

За словами родини, серце народного улюбленця зупинилося через ускладнення після складної планової операції. Останнім часом Анатолій Іванович мав серйозні проблеми зі здоров’ям, через що лікарі були змушені провести ампутацію правої ноги вище коліна.

Попри зусилля медиків та підтримку близьких, організм літнього чоловіка не витримав навантаження в реабілітаційний період.

Помер дід Толя: що відомо про українську зірку соцмереж

Дід Толя став справжнім феноменом українського TikTok та Instagram, завоювавши прихильність величезної аудиторії: лише в TikTok за його пригодами стежили понад 1,2 мільйона підписників.

Його шлях до великої слави розпочався завдяки каналу Дід Толя та онук, де вони з Олександром публікували гумористичні відео про побут, які миттєво ставали віральними. Анатолій Ярославський запам’ятався глядачам своєю безпосередністю, гострим словом та колоритними висловлюваннями, які розбирали на цитати та меми.

Одним із найбільш знакових моментів його кар’єри став кавер на пісню Стефанія гурту Kalush Orchestra — це відео переглянули понад 9 мільйонів разів, що закріпило за ним статус суперзірки соцмереж.

Окрім блогерської діяльності, дід Толя активно проявляв себе в телевізійних форматах, зокрема брав участь у шоу Розсміши коміка. Для багатьох підписників він став символом невичерпного оптимізму, довівши, що почати кар’єру блогера та стати кумиром молоді можна навіть у поважному віці.

Попри те, що у своїх відео дідусь часто використовував ненормативну лексику, його контент завжди залишався щирим, теплим та своїм для кожного українця.

Фото: Threads.

