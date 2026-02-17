Роберт Дюваль помер у віці 95 років: пішов із життя зірка фільму Хрещений батько

Світовий кінематограф втратив одного зі своїх останніх титанів. У віці 95 років пішов із життя видатний американський актор, лауреат премії Оскар Роберт Дюваль. Його талант подарував глядачам незабутні образи, які стали фундаментом сучасного Голлівуду. Про трагічну звістку повідомило видання CNN, посилаючись на офіційну заяву родини митця.

Роберт Дюваль помер у віці 95 років: що відомо про останні хвилини легенди

Багатьох шанувальників шокувала новина про те, що Роберт Дюваль помер. Як повідомило PR-агентство актора від імені його дружини Лусіани, серце митця зупинилося в неділю. Він помер мирно у власному будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія.

Офіційна Роберт Дюваль причина смерті не була деталізована в медичних термінах, проте близькі наголосили, що смерть була природною та спокійною. Розмірковуючи про те, чому помер Роберт Дюваль, варто розуміти, що актор перебував у поважному віці. Родина вирішила не проводити публічну церемонію прощання, натомість закликала вшанувати пам’ять Роберта переглядом його стрічок або прогулянкою на природі, яку він так любив.

Що трапилося з Робертом Дювалем: шлях від армії до світової слави

Питання про те, що трапилося з Робертом Дювалем та якою була його життєва історія, повертає нас у 1931 рік, коли він народився у родині майбутнього адмірала Вільяма Говарда Дюваля. Маючи коріння, що веде до генерала Роберта Лі, Дюваль завжди втілював на екрані стриману силу та гідність.

Перш ніж підкорити Голлівуд, він пройшов службу в армії США (1953–1954). Після демобілізації розпочалося його навчання у знаменитій школі Neighborhood Playhouse у Нью-Йорку. Цікаво, що під час навчання він підробляв на пошті разом із такими ж тодішніми новачками — Джином Гекменом та Дастіном Гофманом. Навіть тоді ніхто не знав, від чого помер Роберт Дюваль через багато десятиліть, але всі бачили в ньому майбутню зірку.

Роберт Дюваль: фільми та серіали, що стали класикою

Якщо згадувати творчий шлях, то Роберт Дюваль обирав свої ролі у фільмах дуже прискіпливо. Його дебютом на великому екрані стала роль Бу Редлі у легендарній драмі Убити пересмішника (1962). Але справжній вибух популярності стався пізніше.

Найвідоміші ролі Роберта Дюваль у фільмах:

Хрещений батько — роль Тома Гейгена, за яку він отримав номінацію на Оскар;

Апокаліпсис сьогодні — образ полковника Кілгора та легендарна фраза про запах напалму вранці;

Ніжне милосердя — за цю роль актор нарешті здобув заповітну статуетку Оскар.

За свою багаторічну кар’єру він залишив по собі спадщину, яка надихатиме не одне покоління. Дюваль був не просто актором, він був символом цілої епохи Нового Голлівуду.

Тепер ти знаєш, за яких обставин пішов із життя видатний митець Роберт Дюваль , але читай також, якими ролями запам’яталася глядачам неперевершена Кетрін О’Гара.

