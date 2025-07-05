Помер актор Джуліан Мак-Магон — зірка серіалу “Усі жінки — відьми”

Світ прощається з талановитим актором, чий голос і образ залишилися в серцях глядачів у всьому світі.

У віці 56 років пішов з життя австралійський актор Джуліан Мак-Магон. Артист помер у США, у Флориді, після боротьби з онкологічним захворюванням.

Джуліан Мак-Магон: що відомо про актора

Мак-Магон здобув світову славу завдяки ролям у знакових серіалах і блокбастерах початку 2000-х. Найвідомішим для широкої аудиторії він став завдяки образу Коула Тернера — напівдемона, а згодом коханого героїні Фібі в популярному містичному серіалі “Усі жінки — відьми” (Charmed). Його персонаж став одним із найулюбленіших серед фанатів і залишив по собі глибокий слід у попкультурі того часу.

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Іншою яскравою роботою актора стала роль доктора Крістіана Троя у провокаційному медичному драмеді “Частини тіла” (Nip/Tuck). У цьому серіалі Мак-Магон зіграв харизматичного, але складного пластичного хірурга, роль якого принесла йому визнання критиків і премії.

Також він запам’ятався кіноглядачам у ролі суперлиходія Віктора фон Дума, відомого як Доктор Дум, у фільмах “Фантастична четвірка” (2005) та “Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера” (2007). Ці ролі закріпили за ним образ харизматичного антагоніста в жанрі супергеройського кіно.

Окрім акторської кар’єри, Джуліан Мак-Магон був сином колишнього прем’єр-міністра Австралії — серу Вільяма Мак-Магона, але обрав кар’єру в мистецтві, а не політиці. Його акторська спадщина охоплює кілька десятків ролей у телебаченні та кіно.

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