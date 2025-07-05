Умер актер Джулиан Мак-Магон — звезда сериала “Все женщины — ведьмы”

Мир прощается с талантливым актером, чей голос и образ остались в сердцах зрителей по всему миру.

В возрасте 56 лет ушел из жизни австралийский актер Джулиан Мак-Магон. Артист скончался в США, во Флориде, после борьбы с онкологическим заболеванием.

Джулиан Мак-Магон: что известно об актере

Мак-Магон снискал мировую славу благодаря ролям в знаковых сериалах и блокбастерах начала 2000-х. Самым известным для широкой аудитории он стал благодаря образу Коула Тернера – полудемона, а впоследствии любимого героини Фиби в популярном мистическом сериале “Все женщины — ведьмы” (Charmed). Его персонаж стал одним из самых любимых среди фанатов и оставил после себя глубокий след в попкультуре того времени.

Другой яркой работой актера стала роль доктора Кристиана Троя в провокационном медицинском драмеде “Части тела” (Nip/Tuck). В этом сериале Мак-Магон сыграл харизматичного, но сложного пластического хирурга, роль которого принесла ему признание критиков и премии.

Также он запомнился кинозрителям в роли суперзлодея Виктора фон Дума, известного как Доктор Дум, в фильмах “Фантастическая четверка” (2005) и “Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера” (2007). Эти роли закрепили за ним образ харизматичного антагониста в жанре супергеройского кино.

Кроме актерской карьеры Джулиан Мак-Магон был сыном бывшего премьер-министра Австралии — сэру Уильяма Мак-Магона, но избрал карьеру в искусстве, а не политике. Его актерское наследие охватывает несколько десятков ролей в телевидении и кино.

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