Прощай, Майкл Мэдсен: каким был актер, которого Тарантино не перепутал ни с кем

Киномир охватила печальная весть: 3 июля 2025 года в возрасте 67 лет скончался Майкл Мэдсен.

Актер был хорошо известен своими характерными ролями в знаковых фильмах Квентина Тарантино, в частности, Бешеные псы, Убить Билла и Омерзительная восьмерка.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Мэдсена обнаружили без сознания в его резиденции в Малибу после вызова полиции по номеру 911.

Представитель шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил, что смерть актера была констатирована в 08:25 по местному времени (что соответствует 18:25 по Киеву).

Позже Лиз Родригес, представительница актера из агентства EMR Media Entertainment, предоставила изданию информацию относительно вероятной причины смерти:

Насколько мы понимаем, у Майкла произошла остановка сердца.

Это трагическое событие случилось спустя несколько лет после глубокой личной потери в жизни Мэдсена.

В январе 2022 года его 26-летний сын Хадсон Мэдсен трагически погиб в результате самоубийства.

Я могу подтвердить, что Хадсон Ли Мэдсен, 26 лет, скончался от огнестрельного ранения в голову в результате самоубийства на острове Оаху, — заявлял тогда представитель Департамента медицинской экспертизы в Гонолулу.

Согласно информации, доступной в его социальных сетях, Хадсон Мэдсен длительное время проживал на Гавайях, в Вахиаве, вместе со своей женой Карли.

До этого он служил в Вооруженных силах США и некоторое время находился в составе военного контингента в Афганистане.

Стоит отметить, что связь семьи Мэдсенов с киномиром была особенно тесной, ведь крестным отцом Хадсона был не кто иной, как знаменитый режиссер Квентин Тарантино.

Ранее мы сообщали, что умер Уэл Килмер, актер, чей талант и роли оставили незабываемый след в кинематографии. Узнай, какими образами он вошел в историю кино.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.