Блогера Русалочку XL оштрафовали на 5 млн — за что должна заплатить

Недавно созданное украинское государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity активно взялось за проверки и штрафы для украинских блогеров, рекламирующих азартные игры и легкий незаконный заработок. 5 сентября PlayCity сообщили, что оштрафовали известного блогера-миллионника Русалочку XL.

PlayCity оштрафовали блогера Русалочку XL почти на 5 млн гривен

В сообщении государственного регулятора говорится, что блогер Русалочка XL оштрафована за незаконную рекламу казино. Сумма штрафа — 4,8 млн гривен.

Instagram-блогер Русалочка XL в августе разместила в Stories видео, где называла азартные игры “полезными для настроения и концентрации”, рассказывала о якобы личном выигрыше и добавила ссылку для перехода на сайт казино.

В PlayCity отметили, что это классический метод манипулятивной рекламы с призывом играть в азартные игры. Кстати, во время войны ситуация с азартными играми в Украине стремительно ухудшилась. От затруднительного финансового положения люди легче поддаются денежным манипуляциям и начинают страдать лудоманией.

К слову, это не первый шумный штраф для блогеров и популярных каналов информации.

В ходе проверки информации PlayCity определили, что блогер даже не зарегистрирована игроком в активно казино, которое активно рекламирует. Так что история о ее личном выигрыше является фейком, а контент создан с целью продвижения нелегального игорного бизнеса.

Штраф на блогера Русалочку XL наложили в размере 600 минимальных зарплат.

В регуляторе добавили, если ты видишь прямую или скрытую рекламу казино или других азартных игр — делай скриншоты и отправляй всю информацию по электронной почте: info@playcity.gov.ua.

