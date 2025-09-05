Блогерку Русалочку XL оштрафували на 5 млн — за що має сплатити

Нещодавно створене українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity активно взялося за перевірки та штрафи для українських блогерів, які рекламують азартні ігри та легкий незаконний заробіток. 5 вересня PlayCity повідомили, що оштрафували відому блогерку-мільйонницю Русалочку XL.

PlayCity оштрафували блогерку Русалочку XL на майже 5 млн гривень

У повідомленні державного регулятора йдеться, що блогерка Русалочка XL оштрафована за незаконну рекламу казино. Сума штрафу — 4,8 млн гривень.

Instagram-блогерка Русалочка XL у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри “корисними для настрою та концентрації”, розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино.

У PlayCity зазначили, що це класичний метод маніпулятивної реклами із закликом грати в азартні ігри. До слова, під час війни ситуація з азартними іграми в Україні стрімко погіршилася. Від скрутного фінансового стану люди легше піддаються грошовим маніпуляціям і починають страждати лудоманією.

До слова, це не перший гучний штраф для блогерів та популярних каналів інформації.

Під час перевірки інформації PlayCity визначили, що блогерка навіть не зареєстрована гравцем у казино, яке активно рекламувала. Тож історія про її особистий виграш є фейком, а контент створений з метою просування нелегального грального бізнесу.

Штраф на блогерку Русалочку XL наклали в розмірі 600 мінімальних зарплат.

У регуляторі додали, якщо ти бачиш пряму або приховану рекламу казино чи інших азартних ігор — роби скриншоти і надсилай всю інформацію на електронну пошту: info@playcity.gov.ua.

