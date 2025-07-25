Фото Pixabay Державне агентство PlayCity активно бореться з нелегальною рекламою азартних ігор в Україні. Нещодавно, після ретельного моніторингу популярних Telegram-каналів, було виявлено, що канал Труха Україна систематично розміщував рекламу казино та азартних ігор, порушуючи чинне законодавство. Як наслідок, на власника каналу Труха накладено значний штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень.Повідомили в Мінцифрі. Які порушення виявили фахівці PlayCity? Під час перевірки фахівці PlayCity зафіксували низку серйозних порушень: Систематична незаконна реклама: канал регулярно публікував матеріали, що рекламують азартні ігри. Відсутність реєстрації: Труха Україна не зареєстрована в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковою умовою для легального розміщення реклами. Маніпулятивні вислови: у рекламних повідомленнях використовувались фрази, які вводять в оману, наприклад, “виграла 2100 грн зі 100” або “підписник забрав 17 тисяч”. Це створює ілюзію легкого виграшу. Читати на тему ПлейСіті на старті: Кабмін запустив нове агентство для контролю азартних ігор Уряд створив агентство ПлейСіті, яке замінить КРАІЛ та забезпечить цифровий контроль над азартними іграми в Україні. Відсутність попередження про лудоманію: не було жодних попереджень про ризики розвитку ігрової залежності (лудоманії), що є вимогою закону. Реклама без договорів: реклама розміщувалася без офіційних договорів з ліцензованими організаторами азартних ігор. Сигнал для інших блогерів Цей випадок з Труха Україна є першим, але далеко не останнім кроком PlayCity у боротьбі з нелегальною рекламою. Це чіткий сигнал для всіх блогерів та власників Telegram-каналів: закон єдиний для всіх, і кожне порушення матиме наслідки. PlayCity заявляє, що діятиме рішуче, щоб захистити українців від шахрайства та негативних наслідків незаконної реклами азартних ігор. Раніше ми писали про жінок в азартних іграх, чому онлайн-слоти з фільмами стали хітом 2025 року? Читай про нові тенденції в індустрії в нашому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: азартні ігри, Україна, Штрафи Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter