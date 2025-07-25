Державне агентство PlayCity активно бореться з нелегальною рекламою азартних ігор в Україні.

Нещодавно, після ретельного моніторингу популярних Telegram-каналів, було виявлено, що канал Труха Україна систематично розміщував рекламу казино та азартних ігор, порушуючи чинне законодавство.

Як наслідок, на власника каналу Труха накладено значний штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень.

Повідомили в Мінцифрі.

Які порушення виявили фахівці PlayCity?

Під час перевірки фахівці PlayCity зафіксували низку серйозних порушень:

Систематична незаконна реклама: канал регулярно публікував матеріали, що рекламують азартні ігри.

канал регулярно публікував матеріали, що рекламують азартні ігри. Відсутність реєстрації: Труха Україна не зареєстрована в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковою умовою для легального розміщення реклами.

Труха Україна не зареєстрована в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковою умовою для легального розміщення реклами. Маніпулятивні вислови: у рекламних повідомленнях використовувались фрази, які вводять в оману, наприклад, “виграла 2100 грн зі 100” або “підписник забрав 17 тисяч”. Це створює ілюзію легкого виграшу.

Відсутність попередження про лудоманію: не було жодних попереджень про ризики розвитку ігрової залежності (лудоманії), що є вимогою закону.

не було жодних попереджень про ризики розвитку ігрової залежності (лудоманії), що є вимогою закону. Реклама без договорів: реклама розміщувалася без офіційних договорів з ліцензованими організаторами азартних ігор.

Сигнал для інших блогерів

Цей випадок з Труха Україна є першим, але далеко не останнім кроком PlayCity у боротьбі з нелегальною рекламою.

Це чіткий сигнал для всіх блогерів та власників Telegram-каналів: закон єдиний для всіх, і кожне порушення матиме наслідки.

PlayCity заявляє, що діятиме рішуче, щоб захистити українців від шахрайства та негативних наслідків незаконної реклами азартних ігор.

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