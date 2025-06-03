ПлейСіті на старті: Кабмін запустив нове агентство для контролю азартних ігор

Фото Pexels Кабінет Міністрів України заснував нове державне агентство ПлейСіті, яке замінить Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відомство вже розпочало роботу, повідомили в Мінцифри. Державне агентство ПлейСіті: для чого покликано Керівником держагентства став Геннадій Новіков — юрист, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ. — Завдяки досвіду й розумінню особливостей цієї сфери підтримував бачення Мінцифри щодо розформування неефективного регулятора, — заявили у Мінцифри. На попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4500 сайтів з азартними іграми. Він також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрали майже 18 млн грн штрафних санкцій. Нове агентство буде відповідати за впровадження державної політики у сфері організації азартних ігор та лотерей, а також здійснюватиме контроль за цією галуззю. Координація діяльності агентства відбуватиметься через Міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим. Читати на тему Зникають один за одним: скільки онлайн-казино заблоковано в Україні за 2024 рік Читай у нашому матеріалі, скільки нелегальних онлайн-казино заблоковано в Україні за 2024 рік. Основною метою агентства є: цифровізація процесу видачі ліцензій на роботу та створення інструментів для чіткого контролю за ринком азартних ігор; запуск державної онлайн-системи для відстеження роботи легальних казино в режимі реального часу; блокування сайтів і застосунків нелегальних казино; перезапуск ринку лотерейного бізнесу та реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. викорінення казино з російським слідом з українського ринку. ПлейСіті у співпраці з правоохоронними органами працюватиме над накладенням санкцій та анулюванням ліцензій в операторів з російським слідом. За словами представників Мінцифри, цифровізація допоможе викорінити корупцію, знизити тіньовий ринок, який щорічно забирає до 10 млрд гривень, а також зробить ринок більш прозорим і підвищить надходження до державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на потреби Сил оборони України. Що мотивує людей грати у казино та чим небезпечний такий вид відпочинку, ми розповідали тобі раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: азартні ігри, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter