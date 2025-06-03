ПлейСіті на старті: Кабмін запустив нове агентство для контролю азартних ігор

Кабінет Міністрів України заснував нове державне агентство ПлейСіті, яке замінить Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відомство вже розпочало роботу, повідомили в Мінцифри.

Державне агентство ПлейСіті: для чого покликано

Керівником держагентства став Геннадій Новіков — юрист, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

— Завдяки досвіду й розумінню особливостей цієї сфери підтримував бачення Мінцифри щодо розформування неефективного регулятора, — заявили у Мінцифри.

На попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4500 сайтів з азартними іграми.

Він також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрали майже 18 млн грн штрафних санкцій.

Нове агентство буде відповідати за впровадження державної політики у сфері організації азартних ігор та лотерей, а також здійснюватиме контроль за цією галуззю.

Координація діяльності агентства відбуватиметься через Міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим.

Основною метою агентства є: цифровізація процесу видачі ліцензій на роботу та створення інструментів для чіткого контролю за ринком азартних ігор;

запуск державної онлайн-системи для відстеження роботи легальних казино в режимі реального часу;

блокування сайтів і застосунків нелегальних казино;

перезапуск ринку лотерейного бізнесу та реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.

викорінення казино з російським слідом з українського ринку. ПлейСіті у співпраці з правоохоронними органами працюватиме над накладенням санкцій та анулюванням ліцензій в операторів з російським слідом. За словами представників Мінцифри, цифровізація допоможе викорінити корупцію, знизити тіньовий ринок, який щорічно забирає до 10 млрд гривень, а також зробить ринок більш прозорим і підвищить надходження до державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на потреби Сил оборони України. Що мотивує людей грати у казино та чим небезпечний такий вид відпочинку, ми розповідали тобі раніше.

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