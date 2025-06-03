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ПлейСити на старте: Кабмин запустил новое агентство для контроля азартных игр

Мария Дзюба, редактор сайта 03 июня 2025, 11:15 2 мин.
Фото к: Кабмин создал агентство ПлейСити для регулирования азартных игр в Украине
Фото Pexels

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