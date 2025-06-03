ПлейСити на старте: Кабмин запустил новое агентство для контроля азартных игр

Кабинет Министров Украины основал новое государственное агентство ПлейСити, которое заменит Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Ведомство уже приступило к работе, сообщили в Минцифре.

Государственное агентство ПлейСити: для чего необходимо

Руководителем госагентства стал Геннадий Новиков — юрист, до этого занимавший должность заместителя руководителя аппарата КРАИЛ.

— Благодаря опыту и пониманию особенностей этой сферы поддерживал видение Минцифры о расформировании неэффективного регулятора, — заявили в Минцифре.

В предыдущей должности Новиков наладил процесс блокирования нелегальных онлайн-казино. Только за 2024 год заблокировали более 4500 сайтов с азартными играми.

Он также способствовал проведению проверок организаторов азартных игр на соблюдение законодательства, в результате чего собрали около 18 млн грн штрафных санкций.

Новое агентство будет отвечать за внедрение государственной политики в сфере организации азартных игр и лотерей, а также осуществлять контроль за этой отраслью.

Координация деятельности агентства будет происходить через Министерство цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым.

Основной целью агентства является:

цифровизация процесса выдачи лицензий на работу и создание инструментов для четкого контроля над рынком азартных игр;

запуск государственной онлайн системы для отслеживания работы легальных казино в режиме реального времени;

блокировка сайтов и приложений нелегальных казино;

перезапуск рынка лотерейного бизнеса и реестра лиц, которым ограничено участие в азартных играх;

искоренение казино с русским следом с украинского рынка.

ПлейСити в сотрудничестве с правоохранительными органами будет работать над наложением санкций и аннулированием лицензий у операторов с российским следом.

По словам представителей Минцифры, цифровизация поможет искоренить коррупцию, снизить теневой рынок, который ежегодно забирает до 10 млрд гривен, а также сделает рынок более прозрачным и повысит поступления в государственный бюджет. Эти средства будут направлены на нужды Сил обороны Украины. Что мотивирует людей играть в казино и чем опасен такой вид отдыха, мы рассказывали тебе ранее.

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