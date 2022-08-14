Живущие в выдуманном мире азарта — что мотивирует людей играть и почему возникает игромания

С незапамятных времен люди любили играть в азартные игры: “кости”, карты, рулетка, казино и т.д. Сегодня же для игр даже не нужны напарники.

Вымышленный онлайн-мир настолько яркий и интересный, что можно легко выпасть из реальности, которая обычно не идет ни в какое сравнение с сюжетами компьютерных забав.

Однако зависимость от игр — серьезная реальная проблема, с которой рано или поздно сталкиваются многие любители игр. Они рискуют навсегда остаться по ту сторону экрана и пропустить настоящую жизнь.

Практический психолог Яна Крищенко рассказала, почему люди играют и как возникает игромания.

Что мотивирует людей играть

Развлечение

Именно с этого начинает свой путь каждый третий игрок. Игра дает положительные эмоции, а также позволяет расслабиться и снять стресс. Почему бы и нет?

Особенно, если рядом есть друзья, веселье, алкоголь и еда. Человек получает приятные воспоминания о хорошо проведенном времени и, конечно, хочет это повторить.

Раз за разом такое занятие превращается в привычку и игроку перестают быть интересными другие варианты досуга.

Желание немного заработать

Каждому хочется иметь легкие деньги, так что казино, автоматы, тотализаторы и т.д. извлекают из этого выгоду, предлагая заработать большие деньги быстро. Ну, а деньги никогда не бывают лишними, поэтому человек пробует свою судьбу.

Стремление обрести авторитет

Если человеку некоторое время удается выигрывать деньги, то у него появляется возможность похвастаться своими финансовыми возможностями. Он рассчитывает на удачу и не замечает, как игры подталкивают его все ближе к пропасти.

Бегство от реальности

Когда в отношениях кризис, на работе проблемы, есть неприятие себя и своей жизни, человек хочет хоть на время забыться и погрузиться в другую реальность, полную ярких эмоций.

В игре ты уверенный в своих силах, ведь у тебя чрезвычайные геройские способности и неограниченное количество жизней. Благодаря играм человек самоутверждается и повышает свою самооценку.

Как возникает игромания

С психологической точки зрения азарт — это эмоциональное состояние. Оно возникает из-за ожидания желаемого результата деятельности. Когда все удается, человек чувствует эйфорию и хочет воспроизвести это чувство снова и снова.

Когда игрок становится игроманом — невозможно спрогнозировать. Это зависит от многих факторов. Кроме того, зависимости может и не быть вообще, если человек придерживается определенной “профилактики”.

Подростки быстрее взрослых попадают в зависимость. Однако их преимущественно легче вывести из этого состояния. Ведь детей проще контролировать. Они склонны принимать во внимание мнение взрослых.

А вот уже сложившиеся личности полагаются только на себя. Их модели поведения и привычки изменить гораздо сложнее.

Вот тревожные звоночки, показывающие, что человек попал в зависимость:

проведение всего своего времени за играми с динамикой увеличения;

избегание реальной жизни (семьи, друзей, работы, заботы о себе и т.п.);

интерес исключительно к играм;

раздражительность, вспышки агрессии на окружающих;

трата последних денег или постоянные займы на игры.

За обычными, казалось бы, невинными повадками, как не застеленной кроватью, на самом деле могут скрываться компульсивное поведение, химические и поведенческие зависимости. Читай, как бороться с вредными бытовыми привычками.

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