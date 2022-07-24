Борьба с незастеленной постелью: как истреблять вредные бытовые привычки и зачем это нужно

Казалось бы, что может рассказать о человеке незастеленная постель дома? Подумаешь, простое исключение из правила. Так уж получилось, только один раз.

Однако такие случаи могут складываться в четкую тенденцию, которая может не только приносить большой дискомфорт в жизни человека, но и свидетельствовать об определенных проблемах.

Психолог-консультант Глеб Федоров объясняет, что подобные привычки могут отнимать время, энергию и даже здоровье. За всем этим может скрываться компульсивное поведение, химические и поведенческие зависимости.

Однако в большинстве своем за вредными бытовыми привычками стоит именно недостаток самоконтроля, следствием которого становятся некоторые неудобства.

Последствия нехватки самоконтроля

нарушение режима сна

частые опоздания

злоупотребление вредными продуктами

сидячий образ жизни

постоянное использование ненормативной лексики

кучи из посуды и вещей

незастеленная постель

Откуда возникает недостаток самоконтроля

Обычно человек, у которого нет самоконтроля, пытается удовлетворять лишь краткосрочные потребности, что возникают спонтанно. Это выглядит как погоня за немедленными наслаждениями.

Это может свидетельствовать о том, что он не может сдерживать эмоции и импульсы. Кроме того, такой человек, скорее всего, не захочет терпеть кратковременные трудности на пути к своей цели.

Таким образом, ему будет очень сложно осуществлять задуманное и планировать на долгосрочную перспективу.

Как бороться с отсутствием самоконтроля

Если ты замечаешь за собой подобное поведение и чувствуешь, что оно мешает жить тебе так, как этого хотелось бы, то не стоит огорчаться.

Существует несколько упражнений, чтобы развить самоконтроль и научиться сохранять равновесие в повседневной жизни.

Контроль эмоции

Чаще всего при отсутствии самоконтроля человек обращает внимание только на импульсы и сразу переходит к действию, забывая добавить важный пункт. И название его – мысль.

Прежде чем быстро бежать покупать пирожное, которое так сильно захотелось, нужно подумать о последствиях. Это не касается единичных случаев, но если это превратилось в повседневную практику, то следует попытаться придержать свои желания и хорошо их обдумать. Особенно если это несет за собой какие-то вредные последствия.

Переключай внимание

Также для того чтобы взять свои чувства в собственные руки, нужно научиться брать контроль над вниманием. Для этого простого упражнения нужно назвать пять предметов, четыре звука, три запаха, два тактильных ощущения и один вкус.

В это время необходимо представить себя в наиболее безопасном месте, чтобы сохранить фокус на необходимом и позаботиться о собственном комфорте.

Упражнения на выполнение рутинных задач

Часто для людей, которым не хватает самоконтроля, трудно выполнять рутинные задачи. Кажется, что если от них никакого удовольствия, значит и никакой пользы не будет.

Поэтому нужно время тренировать на выдержку такой рутиной. Можно начать с маленьких задач и впоследствии дойти до более сложных.

Это может быть раскладывание вещей на соответствующие места, соблюдение дедлайнов, регулировка собственного режима сна. Также хорошей задачей может стать повышение собственной мотивации.

Например, если ты мечтаешь о какой-то вещи или поездке, то стоит себе напомнить, зачем откладываешь деньги, а не тратишь их здесь и сейчас.

Определить идентичность, процессы и результат

Также можно попытаться выделить три уровня, которые называются идентичностью, процессами и результатом.

Начинать их разбирать нужно с конца. То есть, сначала стоит выделить, какой результат ты хочешь получить. Например, ты стараешься всегда иметь чистый дом.

Тогда переходишь к процессу и определяешь, когда и как нужно проводить уборку. Напоследок необходимо определить только работу с собой на уровне идентичности.

То есть, если хочешь иметь чистый дом, то можно подумать над тем, что класть вещи на подходящее для них место и не делать необдуманных и лишних покупок.

И самое важное, не нужно ставить перед собой чрезвычайно высокие цели, а затем ожидать за день или два поразительных результатов. Наоборот, нужно хвалить себя за небольшие достижения, тогда это даст силы не останавливаться и продолжать контролировать собственную жизнь.

Однако не только в быту сказывается чувство тревоги, что заставляет нас возвращаться к давно знакомому, но вредному поведению. Поэтому, если ты стремишься побороть это состояние, читай, какие существуют упражнения, чтобы побороть чувство тревоги.

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