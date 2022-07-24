Боротьба з незастеленим ліжком: як боротись зі шкідливими побутовими звичками та навіщо це потрібно

Здавалося б, що може розповісти про людину незастелена постіль вдома? Подумаєш, простий виняток з правила. Так вже вийшло, лише один раз.

Однак такі випадки можуть складатись у чітку тенденцію, яка може не лише приносити чималий дискомфорт у життя людини, але й свідчити про певні проблеми.

Психолог-консультант Гліб Федоров пояснює, що подібні звички можуть забирати час, енергію, продуктивність та навіть здоров’я. За усім цим може приховуватись компульсивна поведінка, хімічні та поведінкові залежності.

Однак здебільшого за шкідливими побутовими звичками стоїть саме нестача самоконтролю, наслідком якої стають деякі незручності.

Наслідки нестачі самоконтролю

порушення режиму сну

часті запізнення

зловживання шкідливими продуктами

сидячий спосіб життя

постійне використання ненормативної лексики

купи з посуду та речей

незастелене ліжко

Звідки виникає нестача самоконтролю

Зазвичай людина, якій бракує самоконтролю, намагається задовільняти лише короткострокові потреби, які виникають спонтанно. Це виглядає неначе гонитва за негайними насолодами.

Це може свідчити про те, що вона не може стримувати власні емоції та імпульси. Крім того, така людина, найімовірніше, не захоче терпіти короткочасні труднощі на шляху до своєї мети.

Таким чином їй буде дуже складно здійснювати задумане та планувати на довгострокову перспективу.

Як боротись з відсутністю самоконтролю

Якщо ти прослідковуєш за собою подібну поведінку та відчуваєш, що вона заважає жити тобі так, як цього б хотілось, то не варто засмучуватись.

Існує кілька вправ, щоб розвинути власний самоконтроль та навчитись зберігати рівновагу у повсякденному житті.

Контроль емоції

Найчастіше за відсутності самоконтролю людина звертає увагу лише на імпульси та одразу переходить до дії, забуваючи додати важливий пункт. І назва його – думка.

Перш ніж швидко бігти купувати тістечко, якого так сильно закортіло, потрібно подумати про наслідки. Це не стосується поодиноких випадків, але якщо це перетворилось у повсякденну практику, то варто спробувати притримати свої бажання та добре їх обдумати. Особливо, якщо це несе за собою якісь шкідливі наслідки.

Перемикай увагу

Також для того, щоб взяти свої почуття у власні руки, потрібно навчитись брати контроль над увагою. Для цієї простої вправи потрібно лише назвати п’ять предметів, чотири звуки, три запахи, два тактильні відчуття та один смак.

У цей час необхідно уявити себе у найбільш безпечному місці, щоб зберегти фокус на необхідному та попіклуватись про власний комфорт.

Вправи на виконання рутинних завдань

Часто для людей, яким бракує самоконтролю, важко виконувати рутинні завдання. Здається, що якщо від них жодного задоволення, то означає і користі не буде.

Тому потрібно часом тренувати на витримку такою рутиною. Можна почати з маленьких завдань і згодом дійти до складніших.

Це може бути розкладання речей на належні місця, дотримання дедлайнів, регулювання власного режиму сну. Також гарним завданням може стати підвищення власної мотивації.

Наприклад, якщо ти мрієш про якусь річ чи поїздку, то варто собі нагадати, навіщо відкладаєш гроші, а не витрачаєш їх тут і зараз.

Визначити ідентичність, процеси та результат

Також можна спробувати виділити три рівні, які мають назву ідентичність, процеси та результат.

Починати їх розбирати потрібно з кінця. Тобто спершу варто виділити, який результат ти хочеш отримати. Наприклад, ти прагнеш завжди мати чисту домівку.

Тоді переходиш до процесу та визначаєш, коли та як потрібно проводити прибирання. Наостанок необхідно визначити лише роботу із собою на рівні ідентичності.

Тобто, якщо прагнеш мати чисту оселю, то можна подумати над тим, що класти речі на відповідне для них місце та не робити необдуманих і зайвих покупок.

І найважливіше, не потрібно ставити перед собою надзвичайно високі цілі, а потім очікувати за день чи два разючих результатів. Навпаки потрібно хвалити себе за невеличкі досягнення, тоді це дасть сили не зупинятись та продовжувати контролювати власне життя.

Однак не лише у побуті дається взнаки відчуття тривоги, що змушує нас повертатись до давно знайомої, але шкідливої поведінки. Тому, якщо ти прагнеш побороти цей стан, читай, які існують вправи, щоб побороти відчуття тривоги.

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