Психологія

Боротьба з незастеленим ліжком: як боротись зі шкідливими побутовими звичками та навіщо це потрібно

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Липня 2022, 10:00
Як боротись зі шкідливими побутовими звичками
Фото: Pexels

Більше новин
Місячний календар риболовлі на липень 2022 - коли клюватиме риба
Календар риболова на липень 2022. Тримай найвдаліші дні для кльову
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022
Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані: чи вдалось врятувати збіжжя з Одеського порту
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Жодна дитина не має це бачити: Девід Бекхем підтримав Україну на Саміті перших леді та джентльменів
Шура Рязанцева
Дівчата, ми з вами валькірії! Інтерв’ю з талановитою Шурою Рязанцевою, яка боронить країну в ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Три рівні свідомості: чому є люди, які під час війни постять їжу
Люди, які публікують свої сніданки під час війни: хто вони та чому їх не варто записувати до ворогів народу
боїться йти на фронт
Хлопець тікає від повістки. Чи нормально це та як не втратити повагу?
Відпочинок, кафе
Поговоримо про (не)доречність під час війни? Чому варто позбутися цього стереотипу
поради для тих, хто повернувся в Україну
“Повернулися додому, але не впізнаємо рідну країну. Як адаптуватися до нового життя в постійному стресі?”

Відео
0:03:33
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022

Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані: чи вдалось врятувати збіжжя з Одеського порту
0:02:27
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Жодна дитина не має це бачити: Девід Бекхем підтримав Україну на Саміті перших леді та джентльменів
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 24 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 липня
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
Саміт перших леді та джентльменів
Майбутнє, яке ми будуємо разом: чому важливий Саміт перших леді та джентльменів і де його дивитись
Втрати українських військових у війні з Росією - Зеленський назвав число
Втрати України у війні з Росією: Зеленський назвав статистику загиблих та поранених українських військових
Обстріл одеського порту 23.07.2022 - є постраждалі
Підступний обстріл Одеського порту: наслідки російської атаки та реакція МЗС України
0:10:09
Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Дуже погана угода: Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині - ситуація на фронті 23.07.2022
Важливо зберігати тишу, щоб почути плани ворога — Наталія Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на півдні
0:02:40
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Ранковий обстріл поблизу Кропивницького: поцілили в аеродром та об’єкт залізниці, є загиблі
Більше відео
Як самому створити платіжку за газ
Читати далі
Не отримали платіжки за газ? Розповідаємо, як самостійно їх створити та легко оплатити за рахунком

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь