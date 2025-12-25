Чого не можна робити, коли даруєш подарунок дитині — поради педіатра

У розпал святкового сезону батьки часто стикаються з дилемою: як задовольнити запити дитини, не витратити всі заощадження та не виховати егоїста.

Доктор медицини та педіатр Перрі Класс переконує, що подарунки — це насамперед про радість, а не про складні виховні стратегії, деталі — у нашому матеріалі.

Поради під час вручення подарунка дитині: що не варто робити

Безпека та технологічна цензура

Перш ніж купувати подарунок, педіатр радить ретельно вивчити ризики. Особливої уваги потребують:

Технології та ШІ: якщо ти даруєш гаджет із штучним інтелектом або планшет не своїй дитині, обов’язково узгодь це з її батьками. Можливо, у родині діють обмеження на цифрові пристрої.

Фізична безпека: перевіряй іграшки на наявність дрібних магнітів або пласких батарейок, які є надзвичайно небезпечними при проковтуванні. Завжди дотримуйся вікових рекомендацій виробника.

Реалістичні очікування

Не засмучуйся, якщо дитина не почала гратися новим конструктором або іншим подарунком одразу після розпакування. Часто малюків більше цікавить порожня коробка, ніж дорогий вміст.

Деяким подарункам потрібен час, щоб відлежатися — дитина може зацікавитися ними через кілька тижнів або навіть місяців.

Чесна розмова про гроші

Якщо дитина просить занадто дорогий або недоречний подарунок, педіатр радить не використовувати застарілі аналогії на кшталт “А якби всі стрибали з моста…”

Краще буде пояснити, що ця річ занадто дорого коштує для нашої родини і зараз ми не можемо собі це дозволити. На аргумент дитини, що ця річ є у всіх, можна відповісти, що наша родина робить саме так і вважає це правильним — такі дії допомагають дитині зрозуміти кордони та цінності власної сім’ї.

Не бійся ностальгії

Хоча важливо враховувати інтереси дитини, не варто обмежуватися лише тим, що вона вже знає. Подаруй книгу, якою ти захоплювалася/-вся в дитинстві, або гру, в яку грали твої батьки. Це не лише новий досвід для малюка, а й чудова нагода для сімейних історій.

Подарунок не зробить дитину розбещеною

Педіатри закликають батьків припинити хвилюватися через те, що один чи кілька подарунків можуть зіпсувати характер дитини.

Дитина, яка в цілому не є надмірно розбещеною, не стане егоїстом через святковий сюрприз… Свято — це час для святкування та краплі приємних надмірностей,

— зазначає Перрі Класс.

Моделювання вдячності

Замість того щоб читати лекції про мораль над коробкою з іграшкою, батькам варто самим демонструвати вдячність. Створюйте ритуали: розпаковуйте подарунки по черзі, щоб кожен міг побачити і оцінити те, що отримав інший.

Навчай дитину дякувати щиро. Написана від руки листівка-подяка залишається найкращим способом висловити визнання та повагу до того, хто зробив подарунок.

Мета подарунка — це не виправити характер дитини чи навчити її життя, а створити момент задоволення та відчуття особливої події.

