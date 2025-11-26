Подруга говорить лише про себе: що робити, аби вона почала слухати інших

У The Guardian читачка поскаржилася на подругу, з якою дружить понад 20 років, але спілкування перетворилося на монолог про життя самої подруги. Авторка листа розповідає, як подруга постійно перемикає теми на себе, ігнорує поради та альтернативні погляди, а читачка почувається лише глядачем.

Експертка Анналіза Барб’єрі радить не розривати зв’язки раптово, а провести відверту розмову, щоб уникнути сліпого удару для подруги — читай у матеріалі, про що треба поговорити.

Подруга говорить лише про себе: що робити

За словами читачки, її подруга пережила багато труднощів: чоловік пішов від неї, що стало шоком, а багато друзів зникли, бо цікавилися лише ним. Це змусило жінку більше цінувати справжню дружбу, і вона посилила контакт з авторкою листа. Однак з роками подруга неодноразово стикалася зі зрадою: друзі зникали без пояснень, а останній роботодавець несподівано відвернувся від неї, попри її відмінну роботу.

Після виходу обох на пенсію зустрічі почастішали, але спілкування стало однобоким. Читачка намагається ініціювати теми, але подруга скеровує все до своїх інтересів, ігноруючи пропозиції перевірити факти чи розглянути інші думки.

Особливо болісним став епізод з плануванням відпустки: подруга збиралася до країни, де авторка листа жила і подорожувала багато разів, але відмовилася від порад, бажаючи лише підтвердження свого вибору.

Я не хочу бути тією подругою, яка зникає без пояснень, але сумніваюся, що вона зрозуміє вплив своєї поведінки

, — пише жінка.

Анналіза Барб’єрі, спираючись на думку психотерапевта Ноела Белла, радить не різати зв’язки без розмови, бо це рідко приносить спокій. Натомість пропонує використати інструмент розв’язання конфліктів:

фактологічно описати, що відбувається в розмовах (як на записі); пояснити, як це впливає на почуття (почуття не підлягають спору); запитати, як обидві можуть змінити динаміку дружби.

Краще провести розмову віч-на-віч у спокійній приватній обстановці, щоб бачити реакцію та відповідати на запитання.

Однак подруга може відкинути все, бо деякі люди тримаються наративу виживання — історії, де всі проблеми від інших, а це блокує діалог. Барб’єрі радить підготуватися вислухати точку зору подруги і пропонує техніку з її подкасту про управління відмінностями: після своєї частини сказати “Тепер говори ти, а я не скажу нічого протягом пів години”.

