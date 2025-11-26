Подруга говорит только о себе: что делать, чтобы она начала слушать других

У The Guardian читательница пожаловалась на подругу, с которой дружит более 20 лет, но общение превратилось в монолог о жизни самой подруги. Автор письма рассказывает, как подруга постоянно переключает темы на себя, игнорирует советы и альтернативные взгляды, а читательница чувствует себя только зрителем.

Эксперт Аннализа Барбьери советует не разрывать связи внезапно, а провести откровенный разговор, чтобы избежать слепого удара для подруги — читай в материале, о чем нужно поговорить.

Подруга говорит только о себе: что делать

По словам читательницы, ее подруга испытала много трудностей: мужчина ушел от нее, что стало шоком, а многие друзья исчезли, потому что интересовались только им. Это заставило женщину больше ценить настоящую дружбу, и она усилила контакт с автором письма. Однако с годами подруга неоднократно сталкивалась с изменой: друзья исчезали без объяснений, а последний работодатель неожиданно отвернулся от нее, несмотря на ее отличную работу.

После выхода обоих на пенсию встречи участились, но общение стало однобоким. Читательница пытается инициировать темы, но подруга направляет все к своим интересам, игнорируя предложения проверить факты или рассмотреть другие мнения.

Особенно болезненным стал эпизод с планированием отпуска: подруга собиралась в страну, где автор письма жила и путешествовала много раз, но отказалась от советов, желая лишь подтверждения своего выбора.

Я не хочу быть подругой, которая исчезает без объяснений, но сомневаюсь, что она поймет влияние своего поведения

, — пишет женщина.

Аннализа Барбьери, опираясь на мнение психотерапевта Ноэла Белла, советует не резать связи без разговора, потому что это редко приносит покой. В то же время предлагает использовать инструмент разрешения конфликтов:

фактологически описать, что происходит в разговорах (как на записи); объяснить, как это влияет на чувства (чувства не подлежат спору); спросить, как обе могут изменить динамику дружбы.

Лучше провести разговор лицом к лицу в спокойной частной обстановке, чтобы видеть реакцию и отвечать на вопросы.

Однако подруга может отбросить все, потому что некоторые люди держатся нарративом выживания — истории, где все проблемы от других, а это блокирует диалог. Барбьери советует подготовиться выслушать точку зрения подруги и предлагает технику по ее подкасту об управлении отличиями: после своей части сказать “Теперь говори ты, а я не скажу ничего в течение получаса”.

