За зовнішність чи внутрішній світ: як партнери обирають одне одного

Чоловіки та жінки по-різному підходять до вибору партнера, коли фізична привабливість не грає ключової ролі — про це свідчить дослідження психологів.

Як зазначають Psychology Today, автори дослідження аналізували, як люди оцінюють потенційних партнерів на основі характеру та інших якостей, ігноруючи зовнішність.

Краса чи доброта: за якими критеріями люди обирають партнера

У дослідженні 2021 року учасники оцінювали непривабливих людей протилежної статі для довгострокових і короткострокових стосунків після отримання позитивної або негативної інформації про них.

Результати показали чіткі гендерні відмінності: чоловіки виявилися більш гнучкими. Вони були готові до випадкових стосунків з непривабливими партнерами, а позитивна інформація (наприклад, про доброту чи чесність) значно підвищувала інтерес, тоді як негативна — зменшувала.

Чоловіки цінували такі якості, як доброта, чесність, співчуття та сумісність, і були відкриті до довгострокових відносин з непривабливими, якщо ті виявлялися легкими в спілкуванні чи позитивними.

Жінки, навпаки, демонстрували відсутність інтересу до непривабливих партнерів незалежно від типу стосунків чи наданої інформації. Їхня позиція не змінювалася: фізична привабливість залишалася пріоритетом, і позитивні риси характеру не компенсували її відсутність.

Хороші якості людини на кшталт доброти та темпераменту можуть з часом будувати хімію і навіть підвищувати сприйняту привабливість партнера, навіть якщо спочатку фізичного потягу не було.

Раніше ми писали, чи правда, що ми обираємо партнерів за психічним розладом — читай у матеріалі деталі дослідження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!