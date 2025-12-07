За внешность или внутренний мир: как партнеры выбирают друг друга

Мужчины и женщины по-разному подходят к выбору партнера, когда физическая привлекательность не играет ключевую роль — об этом свидетельствует исследование психологов.

Как отмечают Psychology Today, авторы исследования анализировали, как люди оценивают потенциальных партнеров на основе характера и других качеств, игнорируя внешность.

Красота или доброта: по каким критериям люди выбирают партнера

В исследовании 2021 года участники оценивали непривлекательных людей противоположного пола для долгосрочных и краткосрочных отношений после получения положительной или отрицательной информации о них.

Результаты показали четкие гендерные отличия: мужчины оказались более гибкими. Они были готовы к случайным отношениям с непривлекательными партнерами, а положительная информация (например, о доброте или честности) значительно повышала интерес, в то время как отрицательная уменьшала.

Мужчины ценили такие качества, как доброта, честность, сострадание и совместимость, и были открыты к долгосрочным отношениям с непривлекательными, если они оказывались легкими в общении или положительными.

Женщины, напротив, демонстрировали отсутствие интереса к непривлекательным партнерам независимо от типа отношений или предоставленной информации. Их позиция не изменялась: физическая привлекательность оставалась приоритетом, и положительные черты характера не компенсировали ее отсутствия.

Хорошие качества человека типа доброты и темперамента могут со временем строить химию и даже повышать воспринимаемую привлекательность партнера, даже если изначально физического влечения не было.

