Для тебя Психология

Мне хорошо самому: как объяснить знакомым, что не нуждаешься во “второй половинке”

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 02 ноября 2025, 19:00 2 мин.
как объяснить людям что мне хорошо самой
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь