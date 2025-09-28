Правда ли, что мы выбираем партнеров даже по психическому расстройству

Иногда в отношениях люди сближаются и становятся похожими настолько, что кажется, они имеют даже одинаковый диагноз! Это могут заметить как в самой паре, так и друзья, родственники и знакомые влюбленных. Возможно ли это? Могут ли оба в паре иметь одинаковые психические нарушения и расстройства? Об этом рассказали The Independent.
Люди в паре могут иметь одинаковые психические расстройства: исследование
Люди могут искать себе партнеров не только по схожим взглядам на религию, политику, жизнь, ценности и увлечения, но и по проявлениям поведения, которым подвержены сами. Недавнее исследование показало, что пары влюбленных часто имеют одинаковые психические расстройства! Так что поиск партнера может быть и на таком подсознательном уровне.
Концепция отношений пар с похожими расстройствами не новая. О ней заговорили еще в середине прошлого века и даже проводили исследования и эксперименты. Сейчас провели масштабное кросс-культурное исследование, которое охватило 6 млн пар из разных стран мира. Исследователи определили их расстройства и пришли к интересным выводам.
Исследователи анализировали пары на наличие следующих расстройств:
- депрессия
- тревожность
- расстройства вследствие потребления психоактивных веществ
- биполярное расстройство
- нервная анорексия
- РДВГ
- аутизм
- ОКР
- шизофрения
Ученые пришли к выводу, что люди, имеющие одно или несколько из этих расстройств, с более высокой вероятностью вступают в отношения с людьми с похожим или одинаковым расстройством. Значительно реже они выбирают для отношений человека, который не имеет этих расстройств.
Несмотря на это, ученые не фиксировали продолжительность отношений и дату установления диагнозов, поэтому данные могут иметь альтернативные интерпретации. Речь идет о том, что диагнозы людям могли поставить уже после того, как они оказались в отношениях.
Поскольку многие пары пользуются услугами одного и того же семейного врача, это может повлиять на точность постановки диагноза и привести к искажению результатов исследования.
Как люди ищут себе пару: несколько теорий
Результаты исследования скорее носят наблюдательный характер. Есть несколько психологических теорий, которые могли бы объяснить, почему партнеры ищут себе подобных по диагнозам.
- Ассортативное спаривание. Теория выбора партнеров, похожих на нас. Состоит в поиске человека по схожим взглядам в социальных и культурных вопросах, схожему уровню обеспеченности, типу мышления. Так люди, например, с аутизмом, рассматривают для себя преимущественно таких партнеров.
- Близость. По эффекту простого влияния люди выбирают пару из близкого круга — среди друзей, на работе и т.д. Людей с одинаковыми диагнозами может интересовать похожее социальное поведение или увлечение.
- Теория привязанности. По ней наша эмоциональная связь формируется в глубоком детстве, и эта ранняя связь формирует наши последующие поведенческие модели и то, что мы будем искать в отношениях. Люди, которые боятся быть брошенными, потому что пережили это в детстве, будут искать тех, кто уделит им максимум внимания. И так далее.
- Теория социальной идентичности. По ней человеческая самооценка формируется по факту принадлежности к определенной группе людей. Отношения с человеком из “своей” группы или “высшей” повышают самооценку. Это может быть еще одним вариантом того, почему люди выбирают партнеров с похожими диагнозами.
Таким образом, последнее исследование показывает, что даже подсознательный поиск партнера по его психическим расстройствам работает на то, чтобы люди в паре чувствовали себя защищенными, имели больше эмпатии и близости, поддержки и признания.
