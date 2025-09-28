Правда ли, что мы выбираем партнеров даже по психическому расстройству

Иногда в отношениях люди сближаются и становятся похожими настолько, что кажется, они имеют даже одинаковый диагноз! Это могут заметить как в самой паре, так и друзья, родственники и знакомые влюбленных. Возможно ли это? Могут ли оба в паре иметь одинаковые психические нарушения и расстройства? Об этом рассказали The Independent.

Люди в паре могут иметь одинаковые психические расстройства: исследование

Люди могут искать себе партнеров не только по схожим взглядам на религию, политику, жизнь, ценности и увлечения, но и по проявлениям поведения, которым подвержены сами. Недавнее исследование показало, что пары влюбленных часто имеют одинаковые психические расстройства! Так что поиск партнера может быть и на таком подсознательном уровне.

Концепция отношений пар с похожими расстройствами не новая. О ней заговорили еще в середине прошлого века и даже проводили исследования и эксперименты. Сейчас провели масштабное кросс-культурное исследование, которое охватило 6 млн пар из разных стран мира. Исследователи определили их расстройства и пришли к интересным выводам.

Исследователи анализировали пары на наличие следующих расстройств:

депрессия

тревожность

расстройства вследствие потребления психоактивных веществ

биполярное расстройство

нервная анорексия

РДВГ

аутизм

ОКР

шизофрения

Ученые пришли к выводу, что люди, имеющие одно или несколько из этих расстройств, с более высокой вероятностью вступают в отношения с людьми с похожим или одинаковым расстройством. Значительно реже они выбирают для отношений человека, который не имеет этих расстройств.

Несмотря на это, ученые не фиксировали продолжительность отношений и дату установления диагнозов, поэтому данные могут иметь альтернативные интерпретации. Речь идет о том, что диагнозы людям могли поставить уже после того, как они оказались в отношениях.

Поскольку многие пары пользуются услугами одного и того же семейного врача, это может повлиять на точность постановки диагноза и привести к искажению результатов исследования.

Как люди ищут себе пару: несколько теорий

Результаты исследования скорее носят наблюдательный характер. Есть несколько психологических теорий, которые могли бы объяснить, почему партнеры ищут себе подобных по диагнозам.

Ассортативное спаривание. Теория выбора партнеров, похожих на нас. Состоит в поиске человека по схожим взглядам в социальных и культурных вопросах, схожему уровню обеспеченности, типу мышления. Так люди, например, с аутизмом, рассматривают для себя преимущественно таких партнеров. Близость. По эффекту простого влияния люди выбирают пару из близкого круга — среди друзей, на работе и т.д. Людей с одинаковыми диагнозами может интересовать похожее социальное поведение или увлечение. Теория привязанности. По ней наша эмоциональная связь формируется в глубоком детстве, и эта ранняя связь формирует наши последующие поведенческие модели и то, что мы будем искать в отношениях. Люди, которые боятся быть брошенными, потому что пережили это в детстве, будут искать тех, кто уделит им максимум внимания. И так далее. Теория социальной идентичности. По ней человеческая самооценка формируется по факту принадлежности к определенной группе людей. Отношения с человеком из “своей” группы или “высшей” повышают самооценку. Это может быть еще одним вариантом того, почему люди выбирают партнеров с похожими диагнозами.

Таким образом, последнее исследование показывает, что даже подсознательный поиск партнера по его психическим расстройствам работает на то, чтобы люди в паре чувствовали себя защищенными, имели больше эмпатии и близости, поддержки и признания.

