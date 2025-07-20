Обидел женщину — стал крутым. Почему молодые парни фанатеют от блогеров-сексистов

Блогеры, создающие мизогинный и женоненавистнический контент, стали стремительно набирать мужскую аудиторию. Некоторым мужчинам в определенной степени нравится наблюдать, как женщин унижают, оскорбляют, “ставят на место”… Тенденция собирает вокруг себя именно молодых мужчин и парней.

На нее уже обратили внимание психологи и попытались объяснить, что же происходит. Больше об этом поделились Psychology Today.

Молодые мужчины подписываются на блогеров, унижающих женщин

Молодежь часто воспринимает инфлюэнсеров, имеющих женоненавистнические взгляды, как авторитетных и успешных, и таких, на которых нужно равняться. Речь идет о том, что именно молодые мужчины в большей степени склонны положительно воспринимать контент, где проявляют неуважение к женщинам.

Чаще всего подобные блогеры выступают за определенный набор социальных правил, отличающийся от общественных установившихся норм. В прошлом году Совет начальников национальной полиции Великобритании определил насилие в отношении женщин и девушек национальной стратегической угрозой.

Также там акцентировали внимание на проблемах, которые создаются и распространяются блогерами. Некоторые инфлюэнсеры пытаются радикализировать взгляды своей аудитории, сформировать у парней и молодых мужчин сексистские/мизогинные взгляды и модели поведения.

Преимущественно это касается контента, где распространяют следующие вредные нарративы:

место женщины — на кухне;

женщина должна быть привлекательной только в спальне;

толстые женщины — непривлекательны, и должны похудеть, чтобы понравиться мужчине;

женщина должна делать все только ради своего мужчины;

если женщина подверглась насилию — она сама в этом виновата.

Патриархальный контент сплачивает молодых мужчин, что увеличивает опасность для женщин. Причина, почему блогеры стали делать уклон на такой контент, достаточно банальна. Это выгода. Подобные ролики ассоциируются с успехом, набирают лайки и комментарии, репосты — а это монетизируется и приносит хороший заработок авторам.

Но молодые парни и мужчины не понимают, что за этим стоит финансовая выгода, и с энтузиазмом перенимают и применяют в жизни полученные “навыки и знания”, как унизить женщину. Более того, некоторые выпускают специальные платные курсы, поэтому заработок может достигать сотен тысяч долларов.

Проблема восприятия есть тоже. Мужчины воспринимают блогеров, которые распространяют мизогинные взгляды как успешных, и хотят быть такими же. К слову, втрое меньше женщин думают так же.

Даже среди молодых мужчин, знавших о крайне мизогинных взглядах блогера, 30% из них по-прежнему считали, что он поднял важные вопросы об угрозе мужской идентичности и гендерным ролям. А 20% вообще не считают такие взгляды унизительными.

Исследователи-психологи обнаружили, что значительная часть молодых мужчин считает, что феминизм принес больше негатива, чем позитива. Причин, почему они так думают, две: где первая, это страх и сопротивление равенству, а вторая — что это о проигрыше мужчин.

Феминизм не стремится возвысить женщин над мужчинами, а просто стремится к тому, чтобы у женщин были те же права и возможности, что и у мужчин. Однако некоторые мужчины все еще могут воспринимать это как потерю чего-то, особенно если их любимый блогер уверяет их в этом.

Исследование 2016 года свидетельствовало о том, что мужчин ассоциируют с жестким поведением и чертами характера, отсутствием эмоций, и сексизмом. Молодежь, которая боится не “вписаться” в общество, собирает все это и добавляет знания от подобных блогеров. Играет роль и давление на мужчин относительно того, какими они “должны” быть.

Именно поэтому поведение парней и молодых мужчин может зависеть не от их собственных желаний, а от того, что им транслируют, и как они могут показать свою “крутизну”, получить место в обществе, друзей и т.д.

Ранее мы рассказывали, почему женщин с синдромом Дауна стали сексуализировать в TikTok.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!