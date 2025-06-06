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Сексуализация инвалидности в TikTok: как женщин с синдромом Дауна эксплуатируют ради кликов

Мария Дзюба, редактор сайта 06 июня 2025, 16:00
Сексуализация инвалидности в TikTok: как женщин с синдромом Дауна эксплуатируют ради кликов
Фото Pexels

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