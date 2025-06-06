Сексуализация инвалидности в TikTok: как женщин с синдромом Дауна эксплуатируют ради кликов

В социальной сети TikTok набирает обороты крайне тревожный тренд: сексуализация женщин с синдромом Дауна.

Пользователи используют инструменты искусственного интеллекта для создания видео и изображений, где характерные черты лица людей с этой особенностью сочетаются с полуобнаженными девушками, демонстрирующими сексуальное поведение.

Об этом пишет Wonderzine Україна.

Опасная эксплуатация и её коммерческие цели

Такие видеоролики часто сопровождаются провокационными подписями, например: “Синдром Дауна — это для тебя проблема?” или “Ты бы встречался с девушкой с синдромом Дауна?”

Этот контент быстро набирает популярность, монетизируется за счёт просмотров и часто ведёт к аккаунтам на OnlyFans, порносайтах или в частных Telegram-каналах.

Основная цель таких профилей — коммерческая эксплуатация образа людей с инвалидностью, в частности женщин с синдромом Дауна.

Возмущение и обеспокоенность сообщества

Этот тренд вызывает глубокое возмущение и обеспокоенность среди представителей сообщества людей с синдромом Дауна.

Вудворд, 35-летняя женщина с синдромом Дауна и координатор программ в Национальном обществе синдрома Дауна США (NDSS), откровенно выразила свои эмоции:

Это вызывает у меня множество эмоций. Я не просто считаю это тревожным — это меня лично расстраивает. Я также чувствую злость и возмущение.

Она подчеркнула, что подобный контент создаёт реальный риск сексуального насилия и домогательств для людей с этой особенностью.

Влияние на реальных людей и действия платформ

Тревожно то, что искусственно созданные аккаунты нередко опережают по популярности реальных блогеров с синдромом Дауна.

Некоторые профили даже воруют видео настоящих пользователей, модифицируя их лица с помощью ИИ-фильтров.

Несмотря на то, что TikTok уже удалил часть таких фильтров, проблема не исчезает. Более того — алгоритмы различных платформ до сих пор продвигают подобный контент, подсказывая пользователям такие поисковые запросы, как “красивая девушка с синдромом Дауна” или “танец с синдромом Дауна”.

Глава NDSS, Канди Пикард, решительно осудила этот тренд.

Сексуализированные публикации в соцсетях — это откровенная эксплуатация инвалидности ради развлечения и кликов. Инвалидность — это не тренд.

Она также подчеркнула, что такая ситуация формирует искажённый и гиперсексуализированный образ людей с синдромом Дауна.

— Люди с синдромом Дауна могут любить, могут иметь детей, могут заниматься сексом. Это всё — нормальные вещи. Но этот контент — ложь, созданная, чтобы зарабатывать на нашем сообществе, — подытожила Пикард.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве работают пиццерии, где на кухне трудятся люди с синдромом Дауна. Этот бизнес не только создаёт возможности для социализации, но и доказывает, что каждый человек имеет право на достойное место в обществе. Подробнее об истории успеха — читай в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.