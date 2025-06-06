Сексуалізація інвалідності в TikTok: як жінок із синдромом Дауна експлуатують заради кліків

У соціальній мережі TikTok набуває обертів вкрай тривожний тренд: сексуалізація жінок із синдромом Дауна.

Користувачі використовують інструменти штучного інтелекту, щоб створювати відео та зображення, де характерні риси обличчя людей з цією особливістю поєднуються з напівоголеними дівчатами, що демонструють сексуальну поведінку.

Про це пише Wonderzine Україна.

Небезпечна експлуатація та її комерційні цілі

Такі відеоролики часто супроводжуються провокаційними підписами, на кшталт: “Синдром Дауна — це для тебе проблема?” або “Ти б зустрічався з дівчиною із синдромом Дауна?”

Цей контент швидко набирає популярність, монетизується через перегляди та часто веде до акаунтів на OnlyFans, порносайтів або приватних Telegram-каналів.

Основна мета таких профілів — комерційна експлуатація образу людей з інвалідністю, зокрема жінок із синдромом Дауна.

Обурення та занепокоєння спільноти

Цей тренд викликає глибоке обурення та занепокоєння серед представників спільноти людей із синдромом Дауна.

Вудворд, 35-річна жінка із синдромом Дауна та координаторка програм у Національному товаристві синдрому Дауна США (NDSS), відверто висловила свої емоції:

Це викликає в мене безліч емоцій. Я не просто вважаю це тривожним — це мене особисто засмучує. Я також відчуваю злість та обурення.

Вона підкреслила, що подібний контент створює реальний ризик сексуального насильства та домагань для людей з цією особливістю.

Вплив на реальних людей та дії платформ

Тривожним є те, що штучно створені акаунти нерідко випереджають за популярністю реальних блогерок із синдромом Дауна.

Деякі профілі навіть крадуть відео справжніх користувачок, модифікуючи їхні обличчя за допомогою ШІ-фільтрів.

Попри те, що TikTok уже видалив частину таких фільтрів, проблема не зникає. Ба більше — алгоритми різних платформ досі просувають подібний контент, підказуючи користувачам такі пошукові запити, як “красива дівчина із синдромом Дауна” або “танець із синдромом Дауна”.

Голова NDSS, Канді Пікард, рішуче засудила цей тренд.

Сексуалізовані публікації в соцмережах — це відверта експлуатація інвалідності заради розваги й кліків. Інвалідність – це не тренд.

Вона також наголосила, що така ситуація формує викривлений і гіперсексуалізований образ людей із синдромом Дауна.

— Люди із синдромом Дауна можуть кохати, можуть мати дітей, можуть займатися сексом. Це все – нормальні речі. Але цей контент – брехня, створена, щоб заробляти на нашій спільноті, — підсумувала Пікард.

