Скасування інвалідності в Україні: що варто знати про перевірку та анулювання рішень МСЕК

На тлі заяв політиків про необхідність радикальних кроків для поповнення лав ЗСУ, Верховний Суд ухвалив стратегічно важливе рішення, яке значно спрощує процедуру контролю за висновками МСЕК.

Поєднання судового прецеденту та резонансних законодавчих ініціатив створює нову реальність для понад 3,4 мільйона українців, які офіційно мають статус особи з інвалідністю.

Скасування інвалідності: що може змінитися

Верховний Суд у справі № 360/660/25, як зазначає Судово-юридична газета, підтвердив право Центральної медико-соціальної експертної комісії (ЦМСЕК) скасовувати рішення про встановлення інвалідності без очного огляду особи.

Суд постановив, що перевірка обґрунтованості вже прийнятих рішень нижчестоящих комісій за своєю природою є контрольною управлінською діяльністю, а не стандартною медичною експертизою.

Це означає, що вимоги щодо обов’язкової особистої присутності пацієнта, передбачені для первинних оглядів, не поширюються на випадки, коли контролюючий орган виявляє очевидні невідповідності у медичних документах.

Суд наголосив, що в умовах воєнного стану пріоритет надається національній безпеці та запобіганню зловживанням. Відтак, якщо наявні медичні матеріали чітко спростовують стан здоров’я, що дає право на статус, рішення може бути скасоване заочно.

Паралельно із судовими рішеннями у політикумі звучать пропозиції радикального характеру. Народний депутат Сергій Нагорняк запропонував обнулити абсолютно всі довідки про інвалідність, окрім тих, що були видані через поранення на війні з 2014 року.

Нардеп пояснює такий крок критичною нестачею чоловіків на фронті та переконанням, що значна частина діагнозів є фіктивними.

За офіційними даними, на початок 2026 року кількість осіб з інвалідністю в Україні зросла на 700 тисяч порівняно з довоєнним періодом. Така динаміка викликає запитання у контролюючих органів та спонукає політиків до пошуку шляхів швидкої мобілізації цього ресурсу.

Водночас, як зазначає Фокус, адвокат Роман Лихачов та ексміністр соціальної політики Андрій Рева підкреслюють, що автоматичне скасування статусів неможливе з кількох причин:

Індивідуальний підхід: кожен випадок потребує перевірки. Щоб довести незаконність статусу, потрібно або відкривати кримінальне провадження щодо членів МСЕК, або проводити індивідуальні переогляди.

Міжнародне право: Україна є учасницею Конвенції про захист прав осіб з інвалідністю. Масове позбавлення пільг без належних підстав може призвести до санкцій та програшів у Європейському суді з прав людини.

Якщо буде доведено, що людина купила інвалідність, держава має право стягнути всі виплачені пенсії через суд, що є тривалою та складною процедурою.

Крім того, вони звертають увагу на тривожну тенденцію — різке зростання захворюваності серед молоді, що не завжди пов’язано з фіктивністю документів, а є наслідком загального погіршення стану здоров’я нації в умовах війни.

