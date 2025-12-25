Незалежно від місця перебування: статус інвалідності внаслідок війни може отримати кожен українець

Уряд вдосконалив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни для цивільних осіб, і відтепер її можна отримати незалежно від місця перебування. Про це повідомили Мінветеранів — деталі читай у матеріалі.

Статус інвалідності через війну може отримати кожен — деталі

Згідно з ініціативою Мінветеранів, Кабмін вніс зміни до Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я. Завдяки рішенню, яке було прийнято, були розширені можливості для встановлення зв’язку інвалідностями з ушкодженнями під час війни.

Відтепер цей статус можуть отримати і ті українці, що зазнали поранень на тимчасово окупованих територіях.

Підставою для надання статусу є рішення відповідної Міжвідомчої комісії, що утворена при Мінветеранів, а також витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Для дітей рішення прийматиметься на основі висновку ЛКК.

Ці зміни встановлюють справедливість щодо тих громадян України, які отримали інвалідність від агресії РФ незалежно від місця перебування особи. Всі громадяни мають бути захищені соціально від агресії Росії, а процедура отримання статусів має бути максимально спрощена.

Раніше ми писали, як військовому оформити інвалідність — читай у матеріалі покрокову інструкцію та список документів.

