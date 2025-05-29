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Як військовому оформити інвалідність: покрокова інструкція і список документів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Травня 2025, 17:30
Як військовому оформити інвалідність: покрокова інструкція і список документів

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