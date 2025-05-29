Як військовому оформити інвалідність: покрокова інструкція і список документів

З початку 2025 року в Україні запрацювала нова система встановлення інвалідності. У МОЗ розповіли, як військовому оформити інвалідність після поранень чи інших видів погіршення стану здоров’я. Ділимося детальною інструкцією.

Як військовому оформити інвалідність у 2025 році

Якщо військовий зазнає поранення, контузії чи каліцтва на фронті, перше, що робиться — евакуація, надання медичної допомоги та оформлення обставин травмування. Під час евакуації надається домедична допомога, потім військового можуть відвезти до стабілізаційного пункту чи лікарні.

Далі лікарі заповнюють форму 100 — тобто картку пораненого. Стабілізувати стан військовослужбовця можуть і в приватних закладах медичної допомоги, якщо він найближчий до фронту.

У цей період особисті речі захисника вилучаються — зброя, боєкомплект, бронежилет, каска та інше.

Поранення не в зоні бойових дій

У випадку, якщо поранення, хвороба чи інше травмування військового сталося не в зоні бойових дій, все змінюється. Спершу слід поінформувати командування усно, потім командир відправляє до медпункту військової частини.

Там за результатами огляду визначають подальше лікування, дають направлення на додаткові обстеження тощо.

Документальне оформлення на цьому етапі є критично важливим. Саме зібрані медичні та супровідні документи підтверджують зв’язок травми чи захворювання з виконанням службових обов’язків.

Наявність документів прямо впливає на можливість встановлення інвалідності військовому.

Направлення на ВЛК

Невдовзі захисника направляють на ВЛК, де оцінюють стан здоров’я і вплив травм. Ініціювати проходження ВЛК можуть командири й вище, лікарі військової частини, уповноважені органи. Вони ж і формують направлення. На ВЛК визначають придатність до служби.

Зібрати слід такі документи:

медична книжка та медичні картки хворого, витяги;

довідки від лікарів;

свідоцтва про хворобу;

витяги з книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення;

лабораторні результати, рентгенівські знімки, результати МРТ чи КТ, висновки лікарів;

військовий квиток або посвідчення офіцера;

посвідчення УБД (за наявності);

витяги з особової справи;

паспорт.

Можна додати до пакета документів додаткові медичні та службові характеристики (за наявності психічних розладів). Військова частина має видати довідку про обставини травми.

У разі, якщо довідка про обставини травми не була видана, військовослужбовець має право скласти рапорт на ім’я командира військової частини з проханням провести розслідування та оформити цю довідку.

Ініціювати направлення на ВЛК військовий може самостійно, написавши рапорт на ім’я командира частини. У рапорті зазначаються підстави для медичного огляду.

Оцінка повсякденного функціонування

Після ВЛК відбувається оцінювання повсякденного функціонування військового. Його виконує команда лікарів. Формат проведення: очний, заочний, дистанційний чи виїзний — за вибором пораненого. Оцінювання проводять в межах 30 днів від подання електронного направлення.

Військовий отримає сповіщення про дату та час проведення огляду. Після перевірки документів відбувається оцінювання та надаються персональні рекомендації.

На підставі рішення військовий може подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги (у випадках поранення, контузії, каліцтва чи іншого травмування на службі), оформити соціальні виплати та пільги, організувати медичну та соціальну реабілітацію.

Оскаржити рішення експертної команди військовий може у Центрі оцінювання функціонального стану.

Пам’ятку для поранених військових можна переглянути за посиланням.

Раніше ми розповідали, як подати документи на встановлення інвалідності.

Фото: МОЗ

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