Как военному оформить инвалидность: пошаговая инструкция и список документов

С начала 2025 года в Украине заработала новая система установления инвалидности. В Минздраве рассказали, как военному оформить инвалидность после ранений или других видов ухудшения состояния здоровья. Делимся подробной инструкцией.
Как военному оформить инвалидность в 2025 году
Если военный получил ранения, контузии или увечья на фронте, первое, что делается — эвакуация, оказание медицинской помощи и оформление обстоятельств травмирования. Во время эвакуации оказывается медицинская помощь, затем военного могут отвезти в стабилизационный пункт или больницу.
Далее врачи заполняют форму 100 — то есть карточку раненого. Стабилизировать состояние военнослужащего могут и в частных учреждениях медицинской помощи, если они ближе к фронту.
В этот период личные вещи защитника изымаются — оружие, боекомплект, бронежилет, каска и прочее.
Ранения не в зоне боевых действий
В случае, если ранение, болезнь или другая травма военного произошла не в зоне боевых действий, все меняется. Сначала следует проинформировать командование устно, затем командир отправляет в медпункт воинской части.
Там по результатам осмотра определяют дальнейшее лечение, дают направление на дополнительные обследования.
Документальное оформление на этом этапе является критически важным. Именно собранные медицинские и сопроводительные документы подтверждают связь травмы или заболевания с исполнением служебных обязанностей.
Наличие документов напрямую влияет на возможность установления инвалидности военному.
Направление на ВЛК
Вскоре защитника направляют на ВЛК, где оценивают состояние здоровья и травмы. Инициировать прохождение ВЛК могут командиры и выше, врачи воинской части, уполномоченные органы. Они и формируют направление. На ВЛК определяют пригодность к службе.
Собрать нужно такие документы:
- медицинская книга и медицинские карточки больного, выписки;
- справки от врачей;
- свидетельства о болезни;
- выписки из книги учета больных в амбулатории во время первого обращения;
- лабораторные результаты, рентгеновские снимки, результаты МРТ или КТ, выводы врачей;
- военный билет или удостоверение офицера;
- удостоверение УБД (при наличии);
- выписки из личного дела;
- паспорт.
Можно добавить к пакету документов дополнительные медицинские и служебные характеристики (при наличии психических расстройств). Военная часть должна выдать справку об обстоятельствах травмы.
В случае, если справка об обстоятельствах травмы не была выдана, военнослужащий имеет право составить рапорт на имя командира воинской части с просьбой провести расследование и оформить справку.
Инициировать направление на ВЛК военный может самостоятельно, написав рапорт на имя командира части. В рапорте указываются основания для медицинского осмотра.
Оценка повседневного функционирования
После ВЛК происходит оценка повседневного функционирования военного. Ее выполняет команда врачей. Формат проведения: очный, заочный, дистанционный или выездной — по выбору раненого. Оценку проводя в течение 30 дней от подачи электронного направления.
Военный получит уведомление о дате и времени проведения осмотра. После проверки документов происходит оценка и предоставляются персональные рекомендации.
На основании решения военный может подать заявление на получение единовременного пособия (в случаях ранения, контузии, увечья или другого травмирования на службе), оформить социальные выплаты и льготы, организовать медицинскую и социальную реабилитацию.
Обжаловать решение экспертной команды военный может в Центре оценивания функционального состояния.
Памятку для раненых военных можно просмотреть по ссылке.
