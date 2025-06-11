Как военному оформить инвалидность: пошаговая инструкция и список документов

С начала 2025 года в Украине заработала новая система установления инвалидности. В Минздраве рассказали, как военному оформить инвалидность после ранений или других видов ухудшения состояния здоровья. Делимся подробной инструкцией.

Как военному оформить инвалидность в 2025 году

Если военный получил ранения, контузии или увечья на фронте, первое, что делается — эвакуация, оказание медицинской помощи и оформление обстоятельств травмирования. Во время эвакуации оказывается медицинская помощь, затем военного могут отвезти в стабилизационный пункт или больницу.

Далее врачи заполняют форму 100 — то есть карточку раненого. Стабилизировать состояние военнослужащего могут и в частных учреждениях медицинской помощи, если они ближе к фронту.

В этот период личные вещи защитника изымаются — оружие, боекомплект, бронежилет, каска и прочее.

Ранения не в зоне боевых действий

В случае, если ранение, болезнь или другая травма военного произошла не в зоне боевых действий, все меняется. Сначала следует проинформировать командование устно, затем командир отправляет в медпункт воинской части.

Там по результатам осмотра определяют дальнейшее лечение, дают направление на дополнительные обследования.

Документальное оформление на этом этапе является критически важным. Именно собранные медицинские и сопроводительные документы подтверждают связь травмы или заболевания с исполнением служебных обязанностей.

Наличие документов напрямую влияет на возможность установления инвалидности военному.

Направление на ВЛК

Вскоре защитника направляют на ВЛК, где оценивают состояние здоровья и травмы. Инициировать прохождение ВЛК могут командиры и выше, врачи воинской части, уполномоченные органы. Они и формируют направление. На ВЛК определяют пригодность к службе.

Собрать нужно такие документы:

медицинская книга и медицинские карточки больного, выписки;

справки от врачей;

свидетельства о болезни;

выписки из книги учета больных в амбулатории во время первого обращения;

лабораторные результаты, рентгеновские снимки, результаты МРТ или КТ, выводы врачей;

военный билет или удостоверение офицера;

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личного дела;

паспорт.

Можно добавить к пакету документов дополнительные медицинские и служебные характеристики (при наличии психических расстройств). Военная часть должна выдать справку об обстоятельствах травмы.

В случае, если справка об обстоятельствах травмы не была выдана, военнослужащий имеет право составить рапорт на имя командира воинской части с просьбой провести расследование и оформить справку.

Инициировать направление на ВЛК военный может самостоятельно, написав рапорт на имя командира части. В рапорте указываются основания для медицинского осмотра.

Оценка повседневного функционирования

После ВЛК происходит оценка повседневного функционирования военного. Ее выполняет команда врачей. Формат проведения: очный, заочный, дистанционный или выездной — по выбору раненого. Оценку проводя в течение 30 дней от подачи электронного направления.

Военный получит уведомление о дате и времени проведения осмотра. После проверки документов происходит оценка и предоставляются персональные рекомендации.

На основании решения военный может подать заявление на получение единовременного пособия (в случаях ранения, контузии, увечья или другого травмирования на службе), оформить социальные выплаты и льготы, организовать медицинскую и социальную реабилитацию.

Обжаловать решение экспертной команды военный может в Центре оценивания функционального состояния.

Памятку для раненых военных можно просмотреть по ссылке.

Раньше мы рассказывали, как подать документы на установление инвалидности.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

