Під час війни це ще простіше: як оформити інвалідність в Україні

Різноманітні захворювання часто стають причиною втрати працездатності.

Через це виникає необхідність оформити інвалідність.

Повний список документів, які потрібно зібрати, щоб оформити інвалідність у 2022 році під час воєнного стану — у матеріалі.

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Як оформити інвалідність і як встановлюється група?

Передусім тобі треба звернутися у заклад охорони здоров’я за місцем проживання після діагностики. Там підтвердять стійке порушення функцій організму. Ти отримаєш направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

Після цього проведуть огляд всього організму (протягом семи днів з дня надходження необхідних документів). Якщо не можеш приїхати на огляд, він відбуватиметься за місцем твого проживання.

Лікарсько-консультативна комісія дасть тобі направлення в лікарню за формою 088/о. Крім того, на МСЕК подаються документи, які підтверджують основний діагноз, а саме виписки зі стаціонарів, виписки з амбулаторної карти, результати спеціальних досліджень.

На МСЕК принеси також паспорт, завірену копію трудової, копію посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС, учасника бойових дій (якщо такі є).

Після цього комісія проводить засідання у повному складі й колегіально ухвалює рішення. Комісія видає особі, якій надано інвалідність або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку про визнання чи невизнання її людиною з інвалідністю і (у першому випадку) індивідуальну програму реабілітації.

Через два – три дні органові, в якому особа з інвалідністю перебуває на обліку як отримувач пенсії, надсилається виписка з акта огляду комісії, а органові, що здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування — індивідуальна програма реабілітації та виписка з акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності.

Як оформити інвалідність в Україні

У разі незгоди з рішенням комісії ти маєш право подати протягом місяця письмову заяву до обласної комісії.

Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надішлють у триденний строк після надходження запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання документів проводить повторний огляд заявника і ухвалює відповідне рішення.

Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ.

Список захворювань, що дають право на інвалідність

Список захворювань можна переглянути на сайті МОЗ, адже в ньому дуже багато захворювань, які дають право на інвалідність: від цирозу печінки з ускладненнями до психічних захворювань.

Як оформити інвалідність у 2022 році під час війни

Тепер для того, щоб продовжити чи оформити інвалідність, не потрібно їздити до різних міст України та лікарень із папками документів. Термін дії інвалідності влада продовжила на період дії воєнного стану.

Під час війни та шість місяців після її закінчення громадянам України можна звертатися до експертної комісії для встановлення інвалідності заочно.

Крім того, це не залежить від місця проживання чи перебування людини з інвалідністю.

Для того щоб оформити або продовжити інвалідність, можна прийти до лікарні до лікаря, який надає тобі медичну допомогу. У разі потреби саме він оформляє направлення до МСЕК.

Якщо ти ВПО, не потрібно навіть укладати декларацію з лікарем, який оформляє цей напрям.

Не всі знають, що виїзд за кордон чоловіків, які супроводжують родичів на лікування, дозволений. Читай, у яких випадках та які документи потрібно для цього зібрати.

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