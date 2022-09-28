Під час війни це ще простіше: як оформити інвалідність в Україні

Різноманітні захворювання часто стають причиною втрати працездатності.
Через це виникає необхідність оформити інвалідність.
Повний список документів, які потрібно зібрати, щоб оформити інвалідність у 2022 році під час воєнного стану — у матеріалі.
У разі незгоди з рішенням комісії ти маєш право подати протягом місяця письмову заяву до обласної комісії.
Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надішлють у триденний строк після надходження запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання документів проводить повторний огляд заявника і ухвалює відповідне рішення.
Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ.
Список захворювань можна переглянути на сайті МОЗ, адже в ньому дуже багато захворювань, які дають право на інвалідність: від цирозу печінки з ускладненнями до психічних захворювань.
Тепер для того, щоб продовжити чи оформити інвалідність, не потрібно їздити до різних міст України та лікарень із папками документів. Термін дії інвалідності влада продовжила на період дії воєнного стану.
Під час війни та шість місяців після її закінчення громадянам України можна звертатися до експертної комісії для встановлення інвалідності заочно.
Крім того, це не залежить від місця проживання чи перебування людини з інвалідністю.
Для того щоб оформити або продовжити інвалідність, можна прийти до лікарні до лікаря, який надає тобі медичну допомогу. У разі потреби саме він оформляє направлення до МСЕК.
Якщо ти ВПО, не потрібно навіть укладати декларацію з лікарем, який оформляє цей напрям.
Не всі знають, що виїзд за кордон чоловіків, які супроводжують родичів на лікування, дозволений. Читай, у яких випадках та які документи потрібно для цього зібрати.
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