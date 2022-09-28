Здоров'я та краса

Під час війни це ще простіше: як оформити інвалідність в Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 28 Вересня 2022, 17:30
Інвалідність
Фото: Unsplash

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Під час війни це ще простіше: як оформити інвалідність в Україні
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