Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине

Разнообразные заболевания часто становятся причиной потери работоспособности.

Поэтому возникает необходимость оформления инвалидности.

Полный список документов, которые необходимо собрать, чтобы оформить инвалидность в 2022 году во время военного положения — в материале.

Сейчас также смотрят

Как оформить инвалидность и как устанавливается группа?

В первую очередь тебе следует обратиться в заведение здравоохранения по месту жительства после диагностики. Там подтвердят стойкое нарушение функций организма. Ты получишь направление на экспертное обследование в органах медико-социальной экспертизы Министерства здравоохранения Украины.

После этого будет проведен осмотр всего организма (в течение семи дней со дня поступления необходимых документов). Если не можешь приехать на осмотр, он будет проходить по месту жительства.

Врачебно-консультативная комиссия выдаст направление в больницу за формой 088/о. Кроме того, на МСЭК подаются документы, подтверждающие основополагающий диагноз, а именно выписки из стационаров, выписки из амбулаторной карты, результаты специальных исследований.

На МСЭК возьми также паспорт, заверенную копию трудовой, копию удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС, участника боевых действий (если таковые имеются).

После этого комиссия проводит заседание в полном составе и принимает решение коллегиально. Комиссия выдает лицу, которому присвоили инвалидность или в отношении которого установлен факт утраты профессиональной трудоспособности, справку о признании или непризнании его человеком с инвалидностью и (в первом случае) индивидуальную программу реабилитации.

Через два – три дня органу, в котором человек с инвалидностью состоит на учете как получатель пенсии, направляется выписка из акта осмотра комиссии, а органу, осуществляющему общеобязательное государственное социальное страхование — индивидуальная программа реабилитации и выписка из акта осмотра комиссии о результатах определения степени потери профессиональной работоспособности.

Как оформить инвалидность в Украине

В случае несогласия с решением комиссии ты имеешь право подать в течение месяца письменное заявление в областную комиссию.

Комиссия, которая проводила осмотр, или управление здравоохранения пришлют в трехдневный срок после поступления запроса все имеющиеся документы на рассмотрение областной, центральной городской комиссии, которая в течение месяца со дня подачи документов проводит повторный осмотр заявителя и принимает соответствующее решение.

Решение областной, центральной городской комиссии может быть обжаловано в Минздраве.

Список заболеваний, дающих право на инвалидность

Список заболеваний можно посмотреть на сайте Минздрава, ведь в нем очень много заболеваний, дающих право на инвалидность. От цирроза печени с осложнениями до психических заболеваний.

Как оформить инвалидность в 2022 году во время войны

Теперь для того, чтобы продлить или оформить инвалидность, не нужно ездить в разные города Украины и больницы с папками документов.

Срок действия инвалидности власти продлили на период действия военного положения.

Во время войны и шесть месяцев после ее окончания гражданам Украины можно обращаться в экспертную комиссию для установления инвалидности заочно.

Кроме того, это не зависит от места жительства или нахождения человека с инвалидностью.

Для того чтобы оформить или продлить инвалидность, можно прийти в больницу к врачу (который оказывает тебе медпомощь) и в случае необходимости именно он оформляет направление в МСЭК.

Если ты ВПЛ, не нужно даже заключать декларацию с врачом, который оформляет это направление.

Не все знают, что выезд за границу мужчин, сопровождающих родственников на лечение, разрешен. Читай, в каких случаях и какие документы нужно для этого собрать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!