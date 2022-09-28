Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине

Разнообразные заболевания часто становятся причиной потери работоспособности.
Поэтому возникает необходимость оформления инвалидности.
Полный список документов, которые необходимо собрать, чтобы оформить инвалидность в 2022 году во время военного положения — в материале.
В случае несогласия с решением комиссии ты имеешь право подать в течение месяца письменное заявление в областную комиссию.
Комиссия, которая проводила осмотр, или управление здравоохранения пришлют в трехдневный срок после поступления запроса все имеющиеся документы на рассмотрение областной, центральной городской комиссии, которая в течение месяца со дня подачи документов проводит повторный осмотр заявителя и принимает соответствующее решение.
Решение областной, центральной городской комиссии может быть обжаловано в Минздраве.
Список заболеваний можно посмотреть на сайте Минздрава, ведь в нем очень много заболеваний, дающих право на инвалидность. От цирроза печени с осложнениями до психических заболеваний.
Теперь для того, чтобы продлить или оформить инвалидность, не нужно ездить в разные города Украины и больницы с папками документов.
Срок действия инвалидности власти продлили на период действия военного положения.
Во время войны и шесть месяцев после ее окончания гражданам Украины можно обращаться в экспертную комиссию для установления инвалидности заочно.
Кроме того, это не зависит от места жительства или нахождения человека с инвалидностью.
Для того чтобы оформить или продлить инвалидность, можно прийти в больницу к врачу (который оказывает тебе медпомощь) и в случае необходимости именно он оформляет направление в МСЭК.
Если ты ВПЛ, не нужно даже заключать декларацию с врачом, который оформляет это направление.
Не все знают, что выезд за границу мужчин, сопровождающих родственников на лечение, разрешен. Читай, в каких случаях и какие документы нужно для этого собрать.
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