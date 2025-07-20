Образив жінку — став крутим. Чому молоді хлопці фанатіють від блогерів-сексистів

Блогери, що створюють мізогінний та жінконенависницький контент, стали стрімко набирати чоловічу аудиторію. Деяким чоловікам певною мірою подобається спостерігати, як жінок принижують, ображають, “ставлять на місце”… Тенденція збирає навколо себе саме молодих чоловіків та хлопців.

На неї вже звернули увагу психологи та спробували розтлумачити, що ж насправді відбувається. Більше про це поділилися Psychology Today.

Молоді чоловіки підписуються на блогерів, що принижують жінок

Молодь часто сприймає інфлюенсерів, які мають жінконенависницькі погляди, як авторитетних та успішних, і таких, на яких потрібно рівнятися. Йдеться, що саме молоді чоловіки більшою мірою схильні позитивно сприймати контент, де виявляють неповагу до жінок.

Найчастіше подібні блогери виступають за певний набір соціальних правил, що відрізняється від суспільних усталених норм. Торік Рада начальників національної поліції Великої Британії визначила насильство щодо жінок і дівчат національною стратегічною загрозою.

Також там акцентували на проблемах, які створюються та поширюються блогерами. Деякі інфлюенсери намагаються радикалізувати погляди своєї аудиторії, сформувати у хлопців та молодих чоловіків сексистські/мізогінні погляди та моделі поведінки.

Переважно це стосується контенту, де поширюють такі шкідливі наративи:

місце жінки — на кухні;

жінка має бути привабливою тільки у спальні;

товсті жінки — непривабливі, і мають схуднути, аби сподобатися чоловікові;

жінка має робити усе тільки заради свого чоловіка;

якщо жінка зазнала насилля — вона сама у цьому винна.

Патріархальний контент гуртує молодих чоловіків, що збільшує небезпеку для жінок. Причина, чому блогери стали робити ухил на такий контент, доволі банальна. Це вигода. Подібні ролики асоціюються з успіхом, набирають лайки та коментарі, поширення — а це монетизується і приносить хороший заробіток авторам.

Та молоді хлопці і чоловіки не розуміють, що за цим стоїть фінансова вигода, і з ентузіазмом переймають та застосовують у житті здобуті “навички і знання” як принизити жінку. Щобільше, деякі випускають спеціальні платні курси, тож заробіток може сягати сотень тисяч доларів.

Проблема сприйняття є також. Чоловіки сприймають блогерів, які поширюють мізогінні погляди, як успішних, і хочуть бути такими ж. До слова, втричі менше жінок думають так само.

Навіть серед молодих чоловіків, які знали про вкрай мізогінні погляди блогера, 30% з них, як і раніше, вважали, що він порушив важливі питання про загрозу чоловічій ідентичності та гендерним ролям. А 20% узагалі не вважають такі погляди принизливими.

Дослідники-психологи виявили, що значна частка молодих чоловіків вважає, що фемінізм приніс більше негативу, ніж позитиву. Причин, чому вони так думають, є дві: де перша, це страх та опір рівності, а друга — що це про програш чоловіків.

Фемінізм не прагне піднести жінок над чоловіками, а просто прагне до того, щоб у жінок були ті ж права та можливості, що й у чоловіків. Однак деякі чоловіки все ще можуть сприймати це як втрату чогось, особливо якщо їхній улюблений блогер запевняє їх у цьому.

Дослідження 2016 року свідчило про те, що чоловіків асоціюють із жорсткою поведінкою та рисами характеру, відсутністю емоцій, надто сексизмом. Молодь, що боїться не “вписатися” у суспільство, збирає все це і додає знань від подібних блогерів. Грає роль і тиск на чоловіків щодо того, якими вони “мають” бути.

Саме тому поведінка хлопців і молодих чоловіків може залежати не від їхніх власних бажань, а від того, що їм транслюють, і як вони можуть показати свою “крутість”, отримати місце у суспільстві, друзів тощо.

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