Для тебя Психология

Почему нас манят скандалы и катастрофы? Ученые раскрыли эволюционную тайну

Мария Дзюба, редактор сайта 07 сентября 2025, 09:00 3 мин.
Почему нас манят скандалы и катастрофы? Ученые раскрыли эволюционную тайну
Фото Pexels, Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь