Почему нас манят скандалы и катастрофы? Ученые раскрыли эволюционную тайну

Увлечения реалити-шоу, чужими скандалами или новостями о катастрофах часто объясняют простым любопытством. Однако новые научные данные свидетельствуют о более глубоких, эволюционных причинах такого поведения.

Исследования показывают, что этот интерес не просто пустой интерес, а мощный инструмент социального выживания, который заложен у нас миллионы лет назад.

Эксперимент с детьми и шимпанзе

Исследовательница Лора Льюис из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе со своей командой решила углубиться в истоки социального любопытства.

Они провели эксперимент с участием детей от 4 до 6 лет и взрослых шимпанзе, наблюдая за их реакцией на видеоролики.

Часть видео показывала социальное взаимодействие, а другая только одну особь.

Результаты были впечатляющими: обе группы проявили гораздо больший интерес к роликам, демонстрировавшим социальное взаимодействие.

Это было столь важно, что некоторые участники эксперимента даже отказывались от небольшого вознаграждения в пользу просмотра таких видео.

Льюис считает, что это открытие подтверждает: социальная информация чрезвычайно ценна для людей и других приматов.

Это свидетельствует о том, что еще 25 миллионов лет назад наши общие предки использовали получение социальной информации для адаптации и выживания.

Гендерные отличия в восприятии конфликтов

Исследователи заметили любопытное отличие в поведении детей, но не шимпанзе.

Мальчики, взрослея, проявляли больший интерес к социальным конфликтам, тогда как девочки предпочитали положительное взаимодействие, такое как игра или уход друг за другом.

Авторы исследования предполагают, что эта разница может являться следствием разных моделей социализации и эволюционных факторов, присущих именно человеческому виду.

Уроки от Макака

Другое исследование, проведенное в Нидерландах, наблюдало за длиннохвостыми макаками. И самки, и самцы проявляли повышенный интерес к агрессивным взаимодействиям, а не к мирным.

Автор исследования Лизбет Стерк объясняет, что интерес к агрессии помогает макакам отслеживать изменения в иерархии и замечать угрозы.

Это полностью совпадает с человеческим поведением: мы с особым интересом следим за новостями о конфликтах, ведь это помогает нам лучше понимать наше социальное окружение.

Кроме того, макаки больше интересовались жизнью знакомых им особей. Это, по словам Стерк, как и у людей, с интересом следящих за жизнью своих знакомых или известных людей.

Наш интерес к чужим драмам — это не просто любопытство, а давний механизм выживания, помогающий нам ориентироваться в сложном социальном мире.

Увлечения скандалами заложены в нашей эволюции, однако некоторые истории могут вызвать не только интерес, но и общественный резонанс.

