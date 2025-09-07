Чому нас ваблять скандали? Вчені розкрили еволюційну таємницю

Захоплення реаліті-шоу, чужими скандалами або новинами про катастрофи часто пояснюють простою цікавістю. Однак нові наукові дані свідчать про глибші, еволюційні причини такої поведінки.

Дослідження показують, що цей інтерес є не просто пустою цікавістю, а потужним інструментом соціального виживання, який закладений у нас мільйони років тому.

Експеримент із дітьми та шимпанзе

Дослідниця Лора Льюїс з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі разом зі своєю командою вирішила заглибитися у причини соціальної цікавості.

Вони провели експеримент за участю дітей віком від 4 до 6 років та дорослих шимпанзе, спостерігаючи за їхньою реакцією на відеоролики.

Частина відео показувала соціальну взаємодію, а інша — лише одну особину.

Результати були вразили: обидві групи виявили значно більший інтерес до роликів, що демонстрували соціальну взаємодію.

Це було настільки важливо, що деякі учасники експерименту навіть відмовлялися від невеликої винагороди на користь перегляду таких відео.

Льюїс вважає, що це відкриття підтверджує: соціальна інформація є надзвичайно цінною для людей та інших приматів.

Це свідчить про те, що ще 25 мільйонів років тому, наші спільні предки використовували отримання соціальної інформації для адаптації та виживання.

Гендерні відмінності у сприйнятті конфліктів

Дослідники помітили цікаву відмінність у поведінці дітей, але не шимпанзе.

Хлопчики, дорослішаючи, проявляли більший інтерес до соціальних конфліктів, тоді як дівчатка віддавали перевагу позитивній взаємодії, такій як гра або догляд одне за одним.

Автори дослідження припускають, що ця різниця може бути наслідком різних моделей соціалізації та еволюційних чинників, властивих саме людському виду.

Уроки від макак

Інше дослідження, проведене в Нідерландах, спостерігало за довгохвостими макаками. І самки, і самці виявляли підвищений інтерес до агресивних взаємодій, а не до мирних.

Авторка дослідження Лізбет Стерк пояснює, що інтерес до агресії допомагає макакам відстежувати зміни в ієрархії та помічати загрози.

Це повністю збігається з людською поведінкою: ми з особливим інтересом стежимо за новинами про конфлікти, адже це допомагає нам краще розуміти наше соціальне оточення.

Крім того, макаки більше цікавилися життям знайомих їм особин. Це, за словами Стерк, як і у людей, які з цікавістю стежать за життям своїх знайомих або відомих людей.

Наш інтерес до чужих драм — це не просто цікавість, а давній механізм виживання, що допомагає нам орієнтуватися у складному соціальному світі.

