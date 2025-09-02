Десятиліття помилок: чому безпечні ліки для серця загрожують жінкам — дослідження

Бета-блокатори, які десятиліттями вважалися стандартним лікуванням після серцевого нападу, можуть не тільки не допомагати жінкам, а й становити для них серйозну загрозу.
Нове масштабне дослідження виявило, що ці препарати здатні підвищувати ризик госпіталізації й навіть смерті серед пацієнток.
Результати цього відкриття, опубліковані в авторитетному виданні European Heart Journal, здатні змінити міжнародні медичні протоколи.
Чому ризики для жінок виявилися вищими
У дослідженні взяли участь понад 6000 пацієнтів, 1400 з яких були жінками.
Аналіз показав, що жінки з незначними ушкодженнями серця, які приймали бета-блокатори, мали значно вищий ризик повторного інфаркту та госпіталізації через серцеву недостатність.
Найбільш тривожним висновком стало те, що їхня смертність зросла майже втричі порівняно з тими, хто не приймав ці ліки.
Як пояснює провідний автор дослідження доктор Борха Ібаньєс, цей ефект був особливо помітним у жінок, яким призначали високі дози препарату.
Гендерні відмінності в кардіології
Експерти, зокрема доктор Ендрю Фріман, підкреслюють, що відмінності між чоловічим і жіночим організмом мають критичне значення для медицини.
Серце у жінок, як правило, менше, а чутливість до деяких ліків вища.
Крім того, історія кардіологічних досліджень показує, що більшість з них зосереджувалися переважно на чоловіках. Це призвело до того, що лікарі довгий час не враховували гендерні відмінності у протіканні хвороб.
Якщо у чоловіків інфаркт зазвичай пов’язаний з блокуванням великих артерій і проявляється класичним болем у грудях, то у жінок частіше уражаються дрібні судини, а симптоми можуть бути нетиповими: біль у спині, проблеми з травленням або задишка.
Революція в лікуванні серцевих захворювань
Співавтор дослідження Валентін Фустер зауважив, що багаторічна практика призначення бета-блокаторів після інфаркту може виявитися помилковою, оскільки користі від них не було виявлено ані в чоловіків, ані в жінок зі збереженою функцією серця.
Висновки цього дослідження мають на меті не просто скоригувати, а повністю змінити міжнародні клінічні рекомендації щодо використання бета-блокаторів.
Це відкриття — важливий крок до створення більш персоналізованої та гендерно-специфічної медицини, яка враховуватиме всі особливості організму пацієнта.
