Десятилетие ошибок: почему безопасное лекарство для сердца угрожает женщинам — исследование

Бета-блокаторы, которые десятилетиями считались стандартным лечением после сердечного приступа, могут не только не помогать женщинам, но и представлять для них серьёзную угрозу.

Новое масштабное исследование выявило, что эти препараты способны повышать риск госпитализации и даже смерти среди пациенток.

Результаты этого открытия, опубликованные в авторитетном издании European Heart Journal, могут изменить международные медицинские протоколы.

Почему риски для женщин оказались выше

В исследовании приняли участие более 6000 пациентов, 1400 из которых были женщинами.

Анализ показал, что женщины с незначительными повреждениями сердца, принимавшие бета-блокаторы, имели значительно более высокий риск повторного инфаркта и госпитализации из-за сердечной недостаточности.

Самым тревожным выводом стало то, что их смертность выросла почти в три раза по сравнению с теми, кто не принимал эти лекарства.

Как объясняет ведущий автор исследования доктор Борха Ибаньес, этот эффект был особенно заметен у женщин, которым назначали высокие дозы препарата.

Гендерные различия в кардиологии

Эксперты, в частности доктор Эндрю Фриман, подчёркивают, что различия между мужским и женским организмом имеют критическое значение для медицины.

Сердце у женщин, как правило, меньше, а чувствительность к некоторым лекарствам выше.

Кроме того, история кардиологических исследований показывает, что большинство из них были сосредоточены преимущественно на мужчинах.

Это привело к тому, что врачи долгое время не учитывали гендерные различия в течении болезней.

Если у мужчин инфаркт обычно связан с блокировкой крупных артерий и проявляется классической болью в груди, то у женщин чаще поражаются мелкие сосуды, а симптомы могут быть нетипичными: боль в спине, проблемы с пищеварением или одышка.

Революция в лечении сердечных заболеваний

Соавтор исследования Валентин Фустер отметил, что многолетняя практика назначения бета-блокаторов после инфаркта может оказаться ошибочной, поскольку пользы от них не было обнаружено ни у мужчин, ни у женщин с сохранённой функцией сердца.

Выводы этого исследования призваны не просто скорректировать, а полностью изменить международные клинические рекомендации по использованию бета-блокаторов.

Это открытие — важный шаг к созданию более персонализированной и гендерно-специфической медицины, которая будет учитывать все особенности организма пациента.

Раньше мы рассказывали о том, как распознать инфаркт и сколько времени в таком состоянии.