Аритмия, тромбы и даже инфаркт: как нехватка сна и стресс медленно убивают сердце

У украинцев довольно напряженные отношения со сном — в наше время это стало настоящей роскошью. Но окружающие раздражители не отменяют того факта, что сон это залог крепкого здоровья. В частности, и для сердца, одного из главных органов в нашем теле.

Сердце является одним из самых уязвимых мест в организме. На его работу также влияет и стресс, который мы испытываем чуть ли не каждый день. Это состояние меняет физиологические характеристики сердца и ухудшают его работу.

Кардиолог Наталья Волкова в разговоре с LB.ua объяснила, как именно стресс и нехватка сна меняет работу сердца и почему в худшую сторону.

Влияние стресса на работу сердца

Во время стресса сердце работает более интенсивно, так как это состояние увеличивает частоту сердечных сокращений.

— Сосуды спазмируются, растет артериальное давление. Это приводит к большему риску инсультов и инфарктов, — объясняет врач.

Стресс делят на короткий и длительный. Кратко длительный даже полезен, потому что защитная реакция организма на опасную ситуацию.

В настоящее время выделяются адреналины, норадреналины и кортизол, повышающий уровень глюкозы. В результате увеличивается частота сердечных сокращений, начинает быстрее работать мозг.

Это состояние рождает идеи, как спастись и помочь себе. Но в долгосрочной перспективе стресс провоцирует сгущение крови и появление тромбов. Особенно это касается людей с проблемами сосудов.

Бляшка может треснуть, на месте трещинки может образоваться тромб и укупорить сосуд. Это приводит к развитию инфаркта и инсульта. Такое вероятно и в молодом возрасте, — говорит Наталья Волкова.

После короткого стресса сосуды расслабляются, снова становятся эластичными, а их функции нормализуются. При длительном стрессе сосуды не успевают восстановиться. Глюкоза, производимая кортизолом, не усваивается клетками вовремя.

Поэтому возникает инсулинорезистентность и развитие сахарного диабета. Сахар в крови разрушает стенку сосудов, в результате чего быстрее откладывается холестерин и формируются бляшки.

Какую роль играет нехватка сна

Бессонница увеличивает риск сердечных приступов и артериальной гипертензии. Это особенно касается в предутренние часы, когда организм должен восстанавливаться.

— Согласно исследованиям, риск инфарктов у людей с бессонницей в предутренние часы выше на 69%. Также доказано, что увеличивается риск и такого грозного осложнения заболевания, как сердечная недостаточность, добавляет специалист.

Во время сна АД становится ниже, частота сердечных сокращений нормализуется, а уровень кортизола уменьшается. Так что сон является гарантией нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

Он также необходим для уменьшения противовоспалительных цитокинов, производимых днем ​​во время стресса. Уменьшение цитокинов предотвращает развитие атеросклеротических бляшек.

Какие сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за стресса

Одним из наиболее распространенных является аритмия — нарушение ритма сердца. Они бывают разных типов, поэтому для точного понимания следует обратиться к врачу за консультацией.

— Например, в синусовой тахикардии, которая может являться реакцией на стресс, нет ничего плохого. Она обычно кратковременна, — утверждает кардиолог.

А вот желудочковые тахикардии или фибрилляции предсердий опасны и требуют комплексного лечения. Аритмии могут являться проявлениями инфаркта.

На фоне стресса также возникает артериальная гипертензия. К тому же очень быстро стареют сосуды. Поэтому важно контролировать давление и получить лечение при необходимости.

Первым проявлением артериальной гипертензии может быть головная боль. Чтобы понимать свое состояние, нужно иметь в доме тонометр. Врач советует иметь в аптечке препараты для нормализации давления в условиях гипертензивных кризов.

