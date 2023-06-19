Тревожат неприятные ощущения: почему резко колет сердце, когда это безопасно, а когда стоит обратиться к врачу

Сердце — это двигатель нашего организма, который работает без выходных и перерывов. Но иногда мы можем почувствовать, что наше сердце колет или бьется нерегулярно. И если это время от времени повторяется — это ощущение может вызвать беспокойство.

О том, почему колется сердце и в каких случаях нужно обратиться к врачу — рассказали в научной статье UWSP.

Почему резко колет сердце и при чем здесь синдром прекардиального захвата

Синдром прекардиального захвата характеризуется острой болью в верхней левой части груди. Но на самом деле, не сердце становится источником боли, а плевра — пленка, которая окутывает грудную полость. Ученые считают, что причиной этого является сжатие или раздражение плевральных нервов.

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Этот тип боли чаще всего наблюдается у детей от 6 лет и молодежи. Считается, что это связано с активными стадиями роста, ведь после 20 лет симптомы обычно исчезают.

Однако такая боль может возникнуть и во взрослом возрасте. Это безопасное состояние, которое внезапно возникает и так же быстро проходит. Оно не требует лечения, и не влияет на общее здоровье. Несмотря на это, постоянные эпизоды, когда сердце якобы колется, могут вызвать тревогу и привести к лишним медицинским обследованиям.

Признаки безопасной боли в сердце

Основные признаки безопасной покалывающей боли в сердце включают:

внезапную острую боль, длительностью от 30 секунд до трех минут;

боль возникает в покое, часто когда человек сутулится;

боль может стать интенсивнее при попытке глубоко вдохнуть;

боль так же внезапно исчезает, как и появляется.

Стоит добавить, что никаких других симптомов этот синдром не имеет. Этот тип боли не связан с едой и никогда не бывает во сне. Он может возникать каждую неделю, а может произойти лишь однажды.

Если у тебя возникли покалывания в сердце — в таком случае лучшим решением будет выпрямить спину и неглубоко дышать в течение нескольких минут, пока боль не пройдет. А чтобы не усиливать боль, попробуй не вдыхать глубоко.

Когда покалывания в сердце опасны

Вирусные инфекции, воспаление пищевода или желудка, врожденные пороки сердечных клапанов — все это может вызвать покалывающую боль в груди. Но отметим, что в этих случаях боль не проходит сама по себе.

Она сопровождается симптомами, такими как лихорадка, кашель, связанный с едой или физической активностью.

Признаки сердечного приступа

Стоит помнить, что сердечный приступ не проходит за несколько минут. И он имеет несколько ключевых признаков:

внезапная боль в груди, которая распространяется на руки, спину, шею или челюсть;

ощущение тяжести в груди;

одышка;

потливость;

головокружение;

боль, которая длится более 15 минут.

В таком случае следует немедленно вызвать скорую помощь.

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