Тревожат неприятные ощущения: почему резко колет сердце, когда это безопасно, а когда стоит обратиться к врачу

Сердце — это двигатель нашего организма, который работает без выходных и перерывов. Но иногда мы можем почувствовать, что наше сердце колет или бьется нерегулярно. И если это время от времени повторяется — это ощущение может вызвать беспокойство.
О том, почему колется сердце и в каких случаях нужно обратиться к врачу — рассказали в научной статье UWSP.
Синдром прекардиального захвата характеризуется острой болью в верхней левой части груди. Но на самом деле, не сердце становится источником боли, а плевра — пленка, которая окутывает грудную полость. Ученые считают, что причиной этого является сжатие или раздражение плевральных нервов.
Этот тип боли чаще всего наблюдается у детей от 6 лет и молодежи. Считается, что это связано с активными стадиями роста, ведь после 20 лет симптомы обычно исчезают.
Этот тип боли чаще всего наблюдается у детей от 6 лет и молодежи. Считается, что это связано с активными стадиями роста, ведь после 20 лет симптомы обычно исчезают.
Однако такая боль может возникнуть и во взрослом возрасте. Это безопасное состояние, которое внезапно возникает и так же быстро проходит. Оно не требует лечения, и не влияет на общее здоровье. Несмотря на это, постоянные эпизоды, когда сердце якобы колется, могут вызвать тревогу и привести к лишним медицинским обследованиям.
Основные признаки безопасной покалывающей боли в сердце включают:
Стоит добавить, что никаких других симптомов этот синдром не имеет. Этот тип боли не связан с едой и никогда не бывает во сне. Он может возникать каждую неделю, а может произойти лишь однажды.
Стоит добавить, что никаких других симптомов этот синдром не имеет. Этот тип боли не связан с едой и никогда не бывает во сне. Он может возникать каждую неделю, а может произойти лишь однажды.
Если у тебя возникли покалывания в сердце — в таком случае лучшим решением будет выпрямить спину и неглубоко дышать в течение нескольких минут, пока боль не пройдет. А чтобы не усиливать боль, попробуй не вдыхать глубоко.
Вирусные инфекции, воспаление пищевода или желудка, врожденные пороки сердечных клапанов — все это может вызвать покалывающую боль в груди. Но отметим, что в этих случаях боль не проходит сама по себе.
Она сопровождается симптомами, такими как лихорадка, кашель, связанный с едой или физической активностью.
Стоит помнить, что сердечный приступ не проходит за несколько минут. И он имеет несколько ключевых признаков:
В таком случае следует немедленно вызвать скорую помощь.
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