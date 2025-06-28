Аритмія, тромби й навіть інфаркт: як брак сну і стрес повільно вбивають серце

Українці мають доволі напружені стосунки зі сном — у наші часи це стало справжньою розкішшю. Та навколишні подразники не скасовують того факту, що сон — запорука міцного здоров’я. Зокрема і для серця, одного із головних органів у нашому тілі.

Серце є одним із найвразливіших місць в організмі. На його роботу також впливає і стрес, який ми відчуваємо ледве не щодня. Цей стан змінює фізіологічні показники серця та погіршують його роботу.

Кардіологиня Наталія Волкова в розмові з LB.ua пояснила, як саме стрес та брак сну змінює роботу серця і чому в гірший бік.

Вплив стресу на роботу серця

Під час стресу серце працює інтенсивніше, бо цей стан збільшує частоту серцевих скорочень.

— Судини спазмують, зростає артеріальний тиск. Це призводить до більшого ризику інсультів та інфарктів, — пояснює лікарка.

Стрес поділяють на короткий та довготривалий. Короткотривалий є навіть корисним, бо є захисною реакція організму на небезпечну ситуацію.

У цей час виділяються адреналіни, норадреналіни та кортизол, який підвищує рівень глюкози. Внаслідок цього збільшується частота серцевих скорочень, починає швидше працювати мозок.

Цей стан породжує ідеї, як врятуватися і допомогти собі. Але у довгостроковій перспективі стрес провокує згущення крові та появу тромбів. Особливо це стосується людей з проблемами судин.

Бляшка може тріснути, на місці тріщинки може утворитися тромб і закупорити судину. Це веде до розвитку інфаркту й інсульту. Таке ймовірне і в молодому віці, — каже Наталія Волкова.

Після короткого стресу судини розслабляються, знову стають еластичними, а їхні функції нормалізуються. За довготривалого стресу судини не встигають відновитися. Глюкоза, яку виробляє кортизол, не засвоюється клітинами вчасно.

Через це виникає інсулінорезистентність та розвиток цукрового діабету. Цукор у крові руйнує стінку судин, внаслідок чого там швидше відкладається холестерин та формуються бляшки.

Яку роль відіграє брак сну

Безсоння збільшує ризики серцевих нападів і артеріальної гіпертензії. Це особливо стосується в передранкові години, коли організм має відновлюватися.

— Згідно з дослідженнями, ризик інфарктів у людей з безсонням у передранкові години вищий на 69 %. Також доведено, що збільшується ризик і такого грізного ускладнення захворювання, як серцева недостатність, — додає фахівчиня.

Під час сну артеріальний тиск стає нижчим, частота серцевих скорочень нормалізується, а рівень кортизолу зменшується. Тож сон є гарантією нормалізації роботи серцево-судинної системи

Він також потрібен для зменшення протизапальних цитокінів, які виробляються вдень під час стресу. Зменшення цитокінів запобігає розвитку атеросклеротичних бляшок.

Які серцево-судинні захворювання виникають через стрес

Одним із найрозповсюдженіших є аритмія — порушення ритму серця. Вони бувають різних типів, тож для точного розуміння варто звернутися до лікаря за консультацією.

— Наприклад, у синусовій тахікардії, яка може бути реакцією на стрес, немає нічого поганого. Вона зазвичай короткочасна, — стверджує кардіологиня.

А от шлуночкові тахікардії або фібриляції передсердя є небезпечними й потребують комплексного лікування. Аритмії можуть бути проявами інфаркту.

На фоні стресу також виникає артеріальна гіпертензія. До того ж дуже швидко старіють судини. Тому важливо контролювати тиск і отримати лікування у разі необхідності.

Першим проявом артеріальної гіпертензії може бути головний біль. Щоб розуміти свій стан, потрібно мати вдома тонометр. Лікарка радить мати в аптечці препарати для нормалізації тиску в умовах гіпертензивних кризів.

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