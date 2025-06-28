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Аритмія, тромби й навіть інфаркт: як брак сну і стрес повільно вбивають серце

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Червня 2025, 12:00
Аритмія, тромби й навіть інфаркт: як брак сну і стрес повільно вбивають серце
Фото Unsplash

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