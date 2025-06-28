Аритмія, тромби й навіть інфаркт: як брак сну і стрес повільно вбивають серце

Фото Unsplash Українці мають доволі напружені стосунки зі сном — у наші часи це стало справжньою розкішшю. Та навколишні подразники не скасовують того факту, що сон — запорука міцного здоров’я. Зокрема і для серця, одного із головних органів у нашому тілі. Серце є одним із найвразливіших місць в організмі. На його роботу також впливає і стрес, який ми відчуваємо ледве не щодня. Цей стан змінює фізіологічні показники серця та погіршують його роботу. Кардіологиня Наталія Волкова в розмові з LB.ua пояснила, як саме стрес та брак сну змінює роботу серця і чому в гірший бік. Вплив стресу на роботу серця Під час стресу серце працює інтенсивніше, бо цей стан збільшує частоту серцевих скорочень. — Судини спазмують, зростає артеріальний тиск. Це призводить до більшого ризику інсультів та інфарктів, — пояснює лікарка. Стрес поділяють на короткий та довготривалий. Короткотривалий є навіть корисним, бо є захисною реакція організму на небезпечну ситуацію. У цей час виділяються адреналіни, норадреналіни та кортизол, який підвищує рівень глюкози. Внаслідок цього збільшується частота серцевих скорочень, починає швидше працювати мозок. Цей стан породжує ідеї, як врятуватися і допомогти собі. Але у довгостроковій перспективі стрес провокує згущення крові та появу тромбів. Особливо це стосується людей з проблемами судин. Бляшка може тріснути, на місці тріщинки може утворитися тромб і закупорити судину. Це веде до розвитку інфаркту й інсульту. Таке ймовірне і в молодому віці, — каже Наталія Волкова. Unsplash Після короткого стресу судини розслабляються, знову стають еластичними, а їхні функції нормалізуються. За довготривалого стресу судини не встигають відновитися. Глюкоза, яку виробляє кортизол, не засвоюється клітинами вчасно. Через це виникає інсулінорезистентність та розвиток цукрового діабету. Цукор у крові руйнує стінку судин, внаслідок чого там швидше відкладається холестерин та формуються бляшки. Читати на тему Загубиш сон — і серця не стане? Що ще ми не знали про відпочинок у ліжку Прочитай в матеріалі, чому стабільний графік сну важливіший за тривалість. Яку роль відіграє брак сну Безсоння збільшує ризики серцевих нападів і артеріальної гіпертензії. Це особливо стосується в передранкові години, коли організм має відновлюватися. — Згідно з дослідженнями, ризик інфарктів у людей з безсонням у передранкові години вищий на 69 %. Також доведено, що збільшується ризик і такого грізного ускладнення захворювання, як серцева недостатність, — додає фахівчиня. Unsplash Під час сну артеріальний тиск стає нижчим, частота серцевих скорочень нормалізується, а рівень кортизолу зменшується. Тож сон є гарантією нормалізації роботи серцево-судинної системи Він також потрібен для зменшення протизапальних цитокінів, які виробляються вдень під час стресу. Зменшення цитокінів запобігає розвитку атеросклеротичних бляшок. Читати на тему Безсонні ночі можуть вбити? Що буде з людиною, яка не спить тиждень Не радимо експериментувати: що буде, якщо зовсім не спати? Які серцево-судинні захворювання виникають через стрес Одним із найрозповсюдженіших є аритмія — порушення ритму серця. Вони бувають різних типів, тож для точного розуміння варто звернутися до лікаря за консультацією. — Наприклад, у синусовій тахікардії, яка може бути реакцією на стрес, немає нічого поганого. Вона зазвичай короткочасна, — стверджує кардіологиня. А от шлуночкові тахікардії або фібриляції передсердя є небезпечними й потребують комплексного лікування. Аритмії можуть бути проявами інфаркту. Unsplash На фоні стресу також виникає артеріальна гіпертензія. До того ж дуже швидко старіють судини. Тому важливо контролювати тиск і отримати лікування у разі необхідності. Першим проявом артеріальної гіпертензії може бути головний біль. Щоб розуміти свій стан, потрібно мати вдома тонометр. Лікарка радить мати в аптечці препарати для нормалізації тиску в умовах гіпертензивних кризів. Також читай, чому різко коле серце і про що це може свідчити. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Медицина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter