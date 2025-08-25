Вуди Аллен в скандале из-за выступления в России: реакция Украины

Американский режиссер и актер Вуди Аллен принял участие в московской международной неделе кино. Читай в материале, как отреагировала украинская сторона на эту ситуацию и почему это новый скандал известного актера.

Вуди Аллен попал в скандал: кратко о ситуации

Находясь на кинофестивале, Вуди Аллен отметил, что ему нравится российское кино и он не против вернуться на территорию России. Кроме этого, он сказал, что пока не планирует там снимать кино, но в случае такой возможности обязательно выделит время на то, чтобы подумать над этим предложением и каким мог бы быть сценарий.

Напомним, что ранее Вуди Аллен не высказывался относительно позиции в войне между Украиной и РФ.

Скандал с Вуди Алленом: реакция украинской стороны

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что режиссер, сознательно участвуя в фестивале, закрывает глаза на преступления, которые Россия совершает против Украины в течение последних 11 лет.

“Это — позор и оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины. Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды”, — подчеркнули в министерстве.

Также министерство подчеркнуло, что культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды.



Вуди Аллен: кинематограф и скандалы

В творческом багаже американского режиссера более 50 фильмов. Среди них: Полночь в Париже, Манхэттен, Сенсация, Энни Холл и многие другие. Также следует отметить, что он имеет 16 номинаций и 4 Оскара.

Уже 30 лет Вуди Аллен находится в эпицентре других скандальных случаев: среди них скандал с обвинением в домогательствах к приемной дочери, брак с другой приемной дочерью, много судебных процессов. Все эти события за три десятилетия постепенно разрушили карьеру и репутацию не только режиссера, но и актера.

