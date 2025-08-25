Стиль жизни Шоу-биз

Вуди Аллен в скандале из-за выступления в России: реакция Украины

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 августа 2025, 18:30
вуди аллен

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь