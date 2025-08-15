Правоохоронці відкрили кримінальне провадження на блогерку Олену Мандзюк. Жінка ділилася у публікації, що настільки не хоче чути російську мову у просторі, що навіть дозволила своїм дітям вдарити інших дітей, якщо вони спілкуватимуться мовою ворога.

Пост блогерки на момент публікації зібрав як шквал схвалень, так і критики. Українці не розуміли, чому україномовні діти битимуть російськомовних дітей. Чимало людей апелювали до того, що на фронті військові теж між собою часто говорять російською, що Олена розпалює ворожнечу між дітьми, що нині — не час до таких розбірок.

Проте знайшлися і ті, хто підтримує блогерку у радикальних закликах щодо дітей.

Скандал дійшов до того, що народний депутат Олексій Гончаренко звернувся щодо блогерки до поліції та вимагав, аби Олену притягнули до відповідальності за свої слова. Що ще відомо про скандал із Мандзюк та Гончаренко — далі в матеріалі.

Скандал Олени Мандзюк та Олексія Гончаренка

Приводом звернення до поліція стала низка публікацій блогерки:

У коментарях під публікацією жінка написала, що її діти можуть побити інших російськомовних дітей, і в цьому нібито немає проблеми. Після цього Олена не раз публікувала свої пояснення і думки на цю тему, продовжувала висвітлювати тему російськомовних українців в Україні.

Депутат Олексій Гончаренко звернувся до поліції. Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження щодо блогерки за публічне висловлювання та заклик до насилля. Про звернення Гончаренко повідомив сам. Також він звернувся до Уповноваженого президента з прав людини Дмитра Лубінця.

Місяць тому ця особа написала у своїх соцмережах, що її діти “можуть від****ти іншу дитину, яка говорить російською мовою”. Країна у війні. Бореться за кожну дитину та підлітка. А тут подібні “діячі” пишуть таку *****.

Далі Гончаренко написав, що якщо блогерка закликатиме своїх дітей до насильства щодо інших, він позбавить її батьківських прав.

Поліція відкрила кримінальне провадження проти Олени Мандзюк і розпочала досудове розслідування. Блогерка може отримати покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 8 500 гривень або обмеження волі на строк до п’яти років.

Позиція Мандзюк

Сама ж блогерка повідомила, що дізналася про відкриття провадження проти себе із соцмереж. Вона почала називати Олексія Гончаренка “проросійською твариною” і ділилися переліком того, чим саме він міг нашкодити країні.

Я не знаю, як ця проросійська тварина опинилася у ВР, не знаю, який “народ” він там представляє, бо точно не український, але знаю одне, що він і йому подібні, десятиліттями знищують український простір російським смородом!

Далі блогерка написала, що її чоловік воює на фронті, а вона відстоює українську мову. І за це отримує погрози смерті, катування, згвалтування та приниження, а ще — обмеження заробітків.

Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього! Не знайшла тих, хто погрожував мені чи моїм дітям, але сьогодні ця сама держава вирішила відкрити на мене кримінальне провадження!

Після цього жінка почала публікувати пости про Бучу, Ірпінь та Маріуполь зі зверненнями до підписників, аби “не цькували її за ненависть до російського”. Свої публікації у соцмережах вона називає “уроками історії для зросійщених із короткою пам’яттю”.

Також Мандзюк опублікувала ще один пост про Гончаренка, де написала, що має хороших адвокатів і справу закриють, не розпочавши.

Нагадаємо, блогерка Олена Мандзюк не вперше бере участь у гучних скандалах. Про неї стало відомо ширшому колу людей після суперечок з іншою блогеркою — Анною Алхім.

