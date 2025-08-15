На блогера Мандзюк открыли уголовное производство: позиция сторон

Фото Instagram Правоохранители открыли уголовное производство на блогера Елену Мандзюк. Женщина делилась в публикации, что настолько не хочет слышать русский в пространстве, что даже позволила своим детям ударить других детей, если они будут общаться на языке врага.Пост блогера на момент публикации собрал как шквал одобрений, так и критики. Украинцы не понимали, почему украиноязычные дети будут избивать русскоязычных детей. Многие апеллировали к тому, что на фронте военные тоже между собой часто говорят по-русски, что Елена разжигает вражду между детьми, что сейчас — не время до таких разборок. Однако нашлись и те, кто поддерживает блогера в радикальных призывах относительно детей.Скандал дошел до того, что народный депутат Алексей Гончаренко обратился против блогера в полицию и требовал, чтобы ее привлекли к ответственности за свои слова. Что еще известно о скандале с Мандзюк и Гончаренко — дальше в материале. Скандал Елены Мандзюк и Алексея Гончаренко Поводом обращения в полицию стал ряд публикаций блогера: Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олена Мандзюк (@elena_mandziuk) В комментариях под публикацией женщина написала, что ее дети могут избить других русскоязычных детей, и в этом будто нет проблемы. После этого женщина не раз публиковала свои объяснения и мнения на эту тему, продолжала освещать тему русскоязычных украинцев в Украине. Депутат Алексей Гончаренко обратился в полицию. Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство на блогера за публичное высказывание и призыв к насилию. Об обращении Гончаренко сообщил сам. Также он обратился к Уполномоченному президенту по правам человека Дмитрию Лубинцу. Месяц назад этот человек написал в своих соцсетях, что его дети “могут от****ть другого ребенка, который говорит на русском языке”. Страна в войне. Борется за каждого подростка и ребенка. А здесь подобные “деятели” пишут такую *****. Далее Гончаренко написал, что если блогер будет призывать своих детей к насилию в отношении других, он лишит ее родительских прав. Полиция открыла уголовное производство против Елены Мандзюк и начала досудебное расследование. Блогер может получить наказание в виде штрафа от 3 400 до 8 500 гривен или ограничение свободы на срок до пяти лет. Читать по теме Русский не нуждается в защите: языковая омбудсменка о необходимых изменениях в законах Ольга Ивановская объяснила, как некоторые из законов нарочно неправильно истолковали, чтоб протянуть русский язык в Украину. Позиция Мандзюк Сама же блогер сообщила, что узнала об открытии производства против себя из соцсетей. Она стала называть Алексея Гончаренко “пророссийским животным” и делилась перечнем того, чем именно он мог навредить стране. Я не знаю, как это пророссийское животное оказалось в ВР, не знаю, какой “народ” он там представляет, потому что точно не украинский, но знаю одно, что он и ему подобные, десятилетиями уничтожают украинское пространство русской вонью. Далее блогер написала, что ее муж воюет на фронте, а она отстаивает украинский язык. И за это она получает угрозы смерти, пыток, изнасилования и унижения, а еще ограничения заработков. Государство ни разу не защитило меня и моих детей от этого! Не нашло тех, кто угрожал мне или моим детям, но сегодня это самое государство решило открыть на меня уголовное производство! После этого женщина начала публиковать посты о Буче, Ирпене и Мариуполе с обращениями к подписчикам, чтобы “не травили ее за ненависть к русскому”. Свои публикации в соцсетях она называет “уроками истории для русифицированных с короткой памятью”. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олена Мандзюк (@elena_mandziuk) Также Мандзюк опубликовала еще один пост о Гончаренко, где написала, что у нее есть хорошие адвокаты и дело закроют, не открыв. Напомним, блогер Елена Мандзюк не впервые принимает участие в громких скандалах. О ней стало известно более широкому кругу людей после скандала с другим блогером — Анной Алхим. Вікна-Новини анализировали, почему подростки в Украине до сих пор слушают российские песни, и можно ли это изменить? Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Блогеры, Война в Украине, Насилие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter