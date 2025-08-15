На блогера Мандзюк открыли уголовное производство: позиция сторон

Правоохранители открыли уголовное производство на блогера Елену Мандзюк. Женщина делилась в публикации, что настолько не хочет слышать русский в пространстве, что даже позволила своим детям ударить других детей, если они будут общаться на языке врага.

Пост блогера на момент публикации собрал как шквал одобрений, так и критики. Украинцы не понимали, почему украиноязычные дети будут избивать русскоязычных детей. Многие апеллировали к тому, что на фронте военные тоже между собой часто говорят по-русски, что Елена разжигает вражду между детьми, что сейчас — не время до таких разборок.

Однако нашлись и те, кто поддерживает блогера в радикальных призывах относительно детей.

Скандал дошел до того, что народный депутат Алексей Гончаренко обратился против блогера в полицию и требовал, чтобы ее привлекли к ответственности за свои слова. Что еще известно о скандале с Мандзюк и Гончаренко — дальше в материале.

Скандал Елены Мандзюк и Алексея Гончаренко

Поводом обращения в полицию стал ряд публикаций блогера:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олена Мандзюк (@elena_mandziuk)

В комментариях под публикацией женщина написала, что ее дети могут избить других русскоязычных детей, и в этом будто нет проблемы. После этого женщина не раз публиковала свои объяснения и мнения на эту тему, продолжала освещать тему русскоязычных украинцев в Украине.

Депутат Алексей Гончаренко обратился в полицию. Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство на блогера за публичное высказывание и призыв к насилию. Об обращении Гончаренко сообщил сам. Также он обратился к Уполномоченному президенту по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Месяц назад этот человек написал в своих соцсетях, что его дети “могут от****ть другого ребенка, который говорит на русском языке”. Страна в войне. Борется за каждого подростка и ребенка. А здесь подобные “деятели” пишут такую *****.

Далее Гончаренко написал, что если блогер будет призывать своих детей к насилию в отношении других, он лишит ее родительских прав.

Полиция открыла уголовное производство против Елены Мандзюк и начала досудебное расследование. Блогер может получить наказание в виде штрафа от 3 400 до 8 500 гривен или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Позиция Мандзюк

Сама же блогер сообщила, что узнала об открытии производства против себя из соцсетей. Она стала называть Алексея Гончаренко “пророссийским животным” и делилась перечнем того, чем именно он мог навредить стране.

Я не знаю, как это пророссийское животное оказалось в ВР, не знаю, какой “народ” он там представляет, потому что точно не украинский, но знаю одно, что он и ему подобные, десятилетиями уничтожают украинское пространство русской вонью.

Далее блогер написала, что ее муж воюет на фронте, а она отстаивает украинский язык. И за это она получает угрозы смерти, пыток, изнасилования и унижения, а еще ограничения заработков.

Государство ни разу не защитило меня и моих детей от этого! Не нашло тех, кто угрожал мне или моим детям, но сегодня это самое государство решило открыть на меня уголовное производство!

После этого женщина начала публиковать посты о Буче, Ирпене и Мариуполе с обращениями к подписчикам, чтобы “не травили ее за ненависть к русскому”. Свои публикации в соцсетях она называет “уроками истории для русифицированных с короткой памятью”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олена Мандзюк (@elena_mandziuk)

Также Мандзюк опубликовала еще один пост о Гончаренко, где написала, что у нее есть хорошие адвокаты и дело закроют, не открыв.

Напомним, блогер Елена Мандзюк не впервые принимает участие в громких скандалах. О ней стало известно более широкому кругу людей после скандала с другим блогером — Анной Алхим.

