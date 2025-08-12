Русский не нуждается в защите: языковая омбудсменка о необходимых изменениях в законах

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила о необходимости обновить перечень языков, действительно нуждающихся в поддержке и особой защите в соответствии с Законом Украины О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

В эфире Украинского радио она отметила, что закон следует привести в соответствие обновленному официальному переводу, утвержденному МИДом в январе 2024 года. В частности, речь идет об изъятии из перечня русского языка.

Соответствующее письмо Ивановска уже направила премьер-министру еще в первые дни своего пребывания в должности.

Изъять русский из языков, нуждающихся в защите: инициатива языкового омбудсмена

В письме чиновница подчеркнула, что некорректный официальный перевод хартии привел к подмене объекта и цели хартии как международного договора.

Это стало причиной безосновательного обвинения Украины в ненадлежащем выполнении международных обязательств, создало условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

— Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы удалить язык оккупанта из перечня.

Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально.

Ольга Ивановская также напомнила, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 14 июля 2021 обязал органы власти устранить неопределенность в вопросе перевода. Однако до сих пор не были приняты необходимые изменения.

— Справедливости ради, чтобы держать лицо перед теми национальными меньшинствами, коренными народами, язык которых действительно нуждается в поддержке, нам нужно сделать эту работу.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: что не так с переводом

На самом деле в оригинале документа речь идет не о языках меньших, а о миноритарных языках — это языки, которые исчезают или находятся под угрозой исчезновения из-за того, что на них говорит небольшое количество людей.

Украина стала единственным государством в Совете Европы, которое ратифицировало Хартию, использовав в названии термин язык национальных меньшинств. Эта ошибка в переводе стала предпосылкой протягивания русского языка в украинское пространство на законодательном уровне.

Государства, присоединявшиеся к Хартии, должны самостоятельно определить перечень исчезающих языков. В законе о ратификации от 2003 года был представлен такой перечень языков: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

Впрочем, только два языка соответствуют цели документа — гагаузский и крымскотатарский.

Наши дети все еще растут в русскоязычном окружении и общаются на языке оккупанта. Мы рассказывали, какие действия могут помочь им полюбить украинское.

