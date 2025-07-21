Русскоязычные дети в садике: что поможет малышам полюбить украинский

По данным Государственной службы статистики, в 1995 году 33% украинских детей воспитывались в детских садах на русском языке. В 2013 году этот показатель составил 13,8%. После российской агрессии 2014 года количество родителей, готовых воспитывать ребёнка на русском языке, сократилось до 5,5%. В 2021 году был зафиксирован самый низкий показатель — 0,5%.

Каким должен быть детский сад: на что родителям стоит обратить внимание

В детском саду ребёнок впервые сталкивается с обществом и ощущает себя частью чего-то большего, чем семья. Именно поэтому дошкольные учреждения — чрезвычайно важное пространство для формирования украинской идентичности. Владелица сети детских садов HELLO KIDS и участница телешоу Супермама Юлия Кичила поделилась своими мыслями о том, как привить детям настоящую любовь к Украине.

— В детском саду ребёнок не только учится и развлекается, но и впитывает окружающий мир. Важно, чтобы этот мир был украинским, — объясняет Юлия.

Формирование украинской идентичности в детском саду — это не какое-то дополнительное педагогическое направление, которое нужно реализовывать несколько раз в неделю по программе. Это естественная ежедневная часть жизни детей и воспитателей.

Юлия объясняет, что когда, например, воспитатель говорит с ребёнком на украинском языке, читает украинские сказки и рассказывает о народных обычаях, он формирует внутренний украинский мир ребёнка. А любовь ребёнка к украинскому языку начинается с простых вещей: эмоций, запахов, песен, сказок, традиций и даже блюд.

Такие приятные моменты и нужно дарить детям. Украинская идентичность должна формироваться в сознании ребёнка естественным образом, через тепло и доброту. Задача воспитателей — привить ребёнку любовь к Украине, а не навязывать её.

Эмоциональная связь

По мнению многих психологов, чувство принадлежности к государству у ребёнка начинает формироваться в 3-4 года, когда он осознаёт: есть я, есть моя семья, есть мой детский сад, есть наша страна.

То есть первые эмоциональные связи с родиной возникают именно в детском саду, где говорят на родном языке, поют украинские песни и отмечают национальные праздники. В торжественные моменты ребёнок особенно остро ощущает свою причастность к чему-то большому.

— Если в жизни ребёнка был такой детский сад, то уже в 6–7 лет он может самостоятельно сказать: “Я — украинец”. И сделает это не потому, что так говорят взрослые, а потому, что так ему подсказывают собственные чувства. Сформировать украинскую идентичность ребёнка можно, даже если он говорит по-русски, — считает Юлия Кичила.

Некоторые родители не хотят отдавать русскоязычного ребёнка в украинский детский сад, потому что боятся, что его могут обидеть за незнание государственного языка. Хочу их успокоить: это не так.

Ребенка никто не будет ругать или заставлять что-либо делать. Юлия, по собственному опыту, делится, что русскоязычные дети быстро усваивают украинский язык, если учитель говорит дружелюбно. Главное, чтобы ребёнок получал родительскую поддержку, если хочет выучить украинский.

Когда ребёнок не понимает, чем язык в детском саду отличается от языка, на котором говорят дома, необходимо объяснить ему, что язык в детском саду важен, ведь это язык нашего государства. В то же время воспитатели не имеют права заставлять ребёнка говорить исключительно на украинском. Для воспитателей язык — это мост, а не барьер.

Хвалите ребёнка за малейшую попытку говорить на украинском. Юлия проводит в детском саду тематические дни, посвящённые украинскому языку, чтобы побудить детей к его изучению. Малыши узнают новые слова, слушают сказки, участвуют в постановках. И делают это с удовольствием.

Как учителю приобщить детей к украинскому языку и культуре

Творчество идеально подходит для изучения традиций и украинской культуры. Предложите детям выучить украинскую песню, нарисовать национальный герб, сделать аппликацию из калины или вылепить жаворонка из пластилина.

При этом объясните значение и символику предметов вашего творчества, расскажите о государстве и его значении для людей. Такие занятия делают украинский мир близким и родным в детском воображении.

Как передать детям культурный код

Важным элементом формирования украинской идентичности является наш культурный код, который передается из поколения в поколение. Это совокупность глубинных образов, символов, ценностей, традиций и привычек, которые делают украинца украинцем.

Атмосфера, в которой воспитывается ребенок в детском саду, должна отражать украинский культурный код. Конечно, создать такую атмосферу может только воспитатель с четкой гражданской позицией, искренне любящий Украину.

Празднование Рождества, Пасхи, Ивана Купала, Дня Независимости, Дня вышиванки и других важных праздников — это те моменты, когда ребёнок может прикоснуться к украинскому культурному коду.

— Мы с любовью отмечаем эти праздники, и дети это хорошо чувствуют. Также необходимо знакомить детей с повседневной культурой нашего народа. Когда дети лепят вареники своими руками, рисуют писанки или осваивают азы гончарного дела, они познают наш культурный код в игровой форме.

То же самое касается и меню детского сада. Еда также может способствовать формированию украинской идентичности. Дети часто обожают блюда украинской кухни: от борща и ленивых вареников никто не отказывается.

Язык, сказки, песни, праздники, еда и доброта воспитателей эти элементы формируют в сознании ребенка связь с народом и государством. Слово “Украина” для такого ребенка — это уже не пустой звук.

Во многих случаях детский сад становится трудным испытанием для родителей и ребенка. Мы рассказывали, как заранее подготовить ребенка к тому, что его ждет, и почему это важно.

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