Російськомовні діти у садочку: що допоможе малечі полюбити українську

За даними Державної служби статистики, у 1995 році 33% українських дітей виховувались в дитсадках російською мовою. У 2013 році цей показник становив 13,8%. Після агресії Росії у 2014 році кількість батьків охочих виховувати дитину російською мовою зменшилась до 5,5%. У 2021 році був зафіксований найнижчий показник — 0,5%.

Яким має бути дитячий садок: на що звертати увагу батькам

У садочку дитина вперше стикається з соціумом і відчуває себе частиною чогось більшого, ніж родина. Саме тому дошкільні заклади — надважливий простір для формування української ідентичності. Думками про те, як прищепити дітям справжню любов до України, поділилася власниця мережі дитячих садочків HELLO KIDS та учасниця телешоу Супермама Юлія Кичила.

— У дитячому садочку дитина не тільки навчається й весело проводить час, вона ще й вбирає в себе навколишній світ. Важливо, щоб цей світ був українським, — пояснює Юлія.

Формування української ідентичності у садочку — це не якийсь додатковий педагогічний напрямок, який потрібно реалізовувати кілька разів на тиждень за програмою. Це природна щоденна частина життя дітей і вихователів.

Юлія пояснює, коли, наприклад, вихователь говорить з малюком українською, читає українські казки та розповідає про народні звичаї — він формує внутрішній український світ дитини. А любов малюка до українського починається з простих речей: емоцій, запахів, пісень, казок, традицій і навіть страв.

Такі приємні моменти й потрібно дарувати дітям. Українська ідентичність має з’явиться у свідомості дитини природно, через тепло й доброту. Завдання педагогів — прищепити дитині любов до України, а не нав’язати її.

Емоційний зв’язок

На думку багатьох психологів, відчуття приналежності до держави у дитини починає формуватися в 3-4 роки, коли вона усвідомлює: є я, є моя родина, є мій садочок, і є наша країна.

Тобто перші емоційні зв’язки з Батьківщиною виникають у дитячому садочку, де розмовляють рідною мовою, співають українських пісень та святкують державні свята. В урочисті моменти дитина особливо гостро відчуває, що вона є частиною чогось великого.

— Якщо такий садочок був у житті малюка, вже в 6-7 років він може самостійно сказати: “Я — українець”. І зробить це не тому, що так кажуть дорослі, а тому, що так йому підказують власні відчуття. Сформувати українську ідентичність дитини можна, навіть якщо вона розмовляє російською, — каже Юлія Кичила.

Деякі батьки не хочуть приводити російськомовну дитину до українського садочка, оскільки бояться, що за незнання державної мови її можуть образити. Хочу їх заспокоїти: це не так.

Дитину не будуть сварити й до чогось примушувати. З практичного досвіду Юлія ділиться, що російськомовні діти швидко вчать українську, якщо з вуст вихователя вона звучить доброзичливо. Головне — дитина має отримувати підтримку батьків, якщо в неї є бажання вчити українську.

Коли дитина не розуміє, чому в садочку говорять не тією мовою, що вдома, потрібно пояснити їй, що мова садочка важлива, бо це мова нашої держави. Водночас вихователі не мають права змушувати дитину говорити виключно українською. Для вихователів мова — це міст, а не бар’єр.

Хвали малюка за найменші спроби говорити українською. Юлія проводить у садочку тематичні дні присвячені українській мові, щоб спонукати дітей до вивчення її. Малюки вчать нові слова, слухають казки, беруть участь у виставах. І роблять це з задоволенням.

Як вихователю спонукати дітей до української мови та культури

Для вивчення традицій та української культури ідеально підходить творчість. Запропонуйте малюкам вивчити українську пісню, намалювати державний герб, зробити аплікацію з калини, або виліпити з пластиліну жайворонка.

Водночас поясніть значення та символізм об’єктів вашої творчості, розкажіть про державу та її значення для людей. Подібні заняття роблять український світ в уяві дитини близьким і рідним.

Як передати культурний код дітям

Важливий елемент формування української ідентичності — наш культурний код, який передається з покоління в покоління. Якщо коротко, це сукупність глибинних образів, символів, цінностей, традицій і звичок, які роблять українця українцем.

Атмосфера, в якій дитина виховується у дитячому садочку, має стати відображенням українського культурного коду. Звісно, створити потрібну атмосферу може тільки педагог з чіткою громадянською позицією, який сам по-справжньому любить Україну.

Святкування Різдва, Великодня, Івана Купала, Дня Незалежності, Дня вишиванки та інших важливих свят — це ті миті, коли дитина може доторкнутись до українського культурного коду.

— Ці свята ми відзначаємо з любов’ю, і діти це добре відчувають. Також потрібно знайомити дітей з побутовою культурою нашого народу. Коли діти власноруч ліплять вареники, малюють писанки або ж вчаться основ гончарства — вони в ігровій формі засвоюють наш культурний код.

Те саме стосується й меню садочка. Їжа теж може працювати на формування української ідентичності. Часто діти обожнюють страви української кухні: від борщу та лінивих вареників ніхто не відмовляється.

Мова, казки, пісні, свята, їжа і доброта вихователів — ці елементи формують у свідомості дитини зв’язок з народом та державою. Слово “Україна” для такої дитини — це вже не пустий звук.

У багатьох випадках дитячий садок стає важким випробуванням для батьків і дитини. Ми розповідали, як заздалегідь підготувати дитину до того, що на неї чекає, і чому це важливо.

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