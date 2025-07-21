Для тебе Батьківство

Російськомовні діти у садочку: що допоможе малечі полюбити українську

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Липня 2025, 16:00
українська у садочку
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь