Для тебе Новини

Російська не потребує захисту: мовна омбудсменка про необхідні зміни в законах

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 12 Серпня 2025, 11:00
Російська не потребує захисту: мовна омбудсменка про необхідні зміни в законах
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь