У взрослых он тоже есть! Все о расстройстве дефицита внимания и гиперактивности

Расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДУГ) — характеризуется устойчивой совокупностью невнимательности и/или гиперактивности, импульсивности, которые мешают нормальному функционированию или развитию человека.

Хотя корни синдрома берут начало с самого детства, многие страдают от его симптомов и во взрослом возрасте, распространенность составляет 2,5-3%.

Врач психиатр Надь Беата рассказала о расстройстве дефицита внимания и гиперактивности: что его провоцирует, какие симптомы сопровождают и как его диагностировать и лечить.

Сейчас также смотрят

РДУГ у взрослых: причины появления

Точная причина расстройства до конца не изучена. Однако есть предположение, что роль в развитии РДУГ играет определенная комбинация факторов.

Генетическая предрасположенность. Этот фактор считается самым важным, ведь по статистике средняя наследственность составляет около 75%.

Этот фактор считается самым важным, ведь по статистике средняя наследственность составляет около 75%. Функции и строение мозга. Некоторые исследования с участием сканирования предположили, что у людей с РДУГ определенные участки головного мозга могут быть меньше, а другие — больше.

Некоторые исследования с участием сканирования предположили, что у людей с РДУГ определенные участки головного мозга могут быть меньше, а другие — больше. Дисбаланс или неправильная работа нейромедиаторов в мозге.

Какие бы ни были причины, расстройство дефицита внимания и гиперактивности возникает еще в детстве, но далеко не у всех детей его диагностируют.

Так, в 30-50% случаев диагноз может переходить в подростковый и взрослый возраст. Тогда человек может обратиться к врачу, который диагностирует расстройство.

Надь Беата отмечает, что для установления диагноза у взрослого обязательно должны быть симптомы в детском возрасте.

Врач говорит, что с возрастом пациент может больше не отвечать критериям расстройства, но все еще могут совпадать отдельные симптомы синдрома.

Симптомы РДУГ у взрослых

Все симптомы РДУГ делят на три класса: гиперактивность, импульсивность и невнимательность. Поскольку каждый пациент имеет определенную степень нарушения в этих трех категориях, соответственно (DSM-IV) есть следующие подтипы:

преимущественно невнимательный тип;

преимущественно гиперактивный импульсивный тип;

комбинированный тип, который встречается наиболее часто.

Симптомы развиваются и видоизменяются с возрастом. Например, гиперактивность и импульсивность являются ключевыми симптомами в детстве, а вот невнимательность становится проблемой с возрастом пациента.

Среди других симптомов РДУГ во взрослом возрасте могут быть:

нарушение внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы;

дефицит внимания. Речь идет не о недостаточности внимания извне, а о недостаточной возможности сосредоточиться;

трудности социализации;

перепады настроения;

непоследовательность в действиях;

не пунктуальность;

нетерпение, поспешные действия и необдуманные решения;

трудности с составлением планов;

хронические чувства разочарования, вины;

злоупотребление алкоголем никотином/наркотиками.

Все эти симптомы и проявления могут значительно усложнить жизнь. Они могут приводить к:

трудностям с работой: постоянным поискам работы или неспособности долго удержаться на одной должности;

проблемам в отношениях и с социумом;

проблемам с законом.

Диагностика

Диагностические процедуры может выполнять как психиатр, так и психолог, обладающий соответствующими знаниями и навыками. И все же производит оценку и устанавливает диагноз только врач психиатр.

Диагностика предполагает комбинацию структурированного или полуструктурированного диагностического интервью вместе с опросниками, обеспечивающими количественные показатели тяжести симптомов и нарушения.

Кроме этого, врач может провести дополнительное нейропсихологическое тестирование, если на это указывают другие когнитивные дефициты.

Вывод делается на основе:

Полной клинической и психо-социальный оценки личности. Она должна включать в себя обсуждение поведения и симптомов в различных сферах и условиях повседневной жизни человека.

Она должна включать в себя обсуждение поведения и симптомов в различных сферах и условиях повседневной жизни человека. Полного анамнеза развития синдрома, с отчетами наблюдателей и оценками текущего психического состояния личности по возможности.

с отчетами наблюдателей и оценками текущего психического состояния личности по возможности. Соответствия симптомов диагноза диагностическим критериям DSM-5 или МКБ-11.

Последний пункт предусматривает наличие нескольких симптомов расстройства до 12-летнего возраста, пяти симптомов невнимательности и/или гиперактивности/импульсивности, и присутствие симптомов минимум в двух аспектах жизни, например дома и на работе.

Диагностика РДУГ у взрослых значительно сложнее, чем у детей. Дело в том, что проблемы с концентрацией являются симптомами многих расстройств.

Кроме того, диагностику могут осложнить сопутствующие заболевания, — говорит психотерапевт.

По статистке, у трех из четырех пациентов РДУГ есть сопровождающее заболевание. У 33% взрослых с РДУГ будет еще два диагноза.

Распространенные сопутствующие заболевания:

тревога;

депрессия;

злоупотребление наркотиками и/или алкоголем, или расстройства сна;

болезнь Туретта;

расстройства поведения или личности.

Лечение

К сожалению, пациенты с РДУГ редко полностью вырастают из этого состояния. Но можно научиться бороться с симптомами расстройства. Эффективно помогает в этом сочетание этих методов:

прием лекарств; психообразование; обучение нужным навыкам; психологическое консультирование

Однако проблемы с концентрацией могут возникать абсолютно у всех. Мы рассказали о пяти простых способах повысить концентрацию.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.