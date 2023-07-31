У взрослых он тоже есть! Все о расстройстве дефицита внимания и гиперактивности

Расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДУГ) — характеризуется устойчивой совокупностью невнимательности и/или гиперактивности, импульсивности, которые мешают нормальному функционированию или развитию человека.
Хотя корни синдрома берут начало с самого детства, многие страдают от его симптомов и во взрослом возрасте, распространенность составляет 2,5-3%.
Врач психиатр Надь Беата рассказала о расстройстве дефицита внимания и гиперактивности: что его провоцирует, какие симптомы сопровождают и как его диагностировать и лечить.
Точная причина расстройства до конца не изучена. Однако есть предположение, что роль в развитии РДУГ играет определенная комбинация факторов.
Какие бы ни были причины, расстройство дефицита внимания и гиперактивности возникает еще в детстве, но далеко не у всех детей его диагностируют.
Так, в 30-50% случаев диагноз может переходить в подростковый и взрослый возраст. Тогда человек может обратиться к врачу, который диагностирует расстройство.
Надь Беата отмечает, что для установления диагноза у взрослого обязательно должны быть симптомы в детском возрасте.
Надь Беата отмечает, что для установления диагноза у взрослого обязательно должны быть симптомы в детском возрасте.
Врач говорит, что с возрастом пациент может больше не отвечать критериям расстройства, но все еще могут совпадать отдельные симптомы синдрома.
Все симптомы РДУГ делят на три класса: гиперактивность, импульсивность и невнимательность. Поскольку каждый пациент имеет определенную степень нарушения в этих трех категориях, соответственно (DSM-IV) есть следующие подтипы:
Симптомы развиваются и видоизменяются с возрастом. Например, гиперактивность и импульсивность являются ключевыми симптомами в детстве, а вот невнимательность становится проблемой с возрастом пациента.
Среди других симптомов РДУГ во взрослом возрасте могут быть:
Все эти симптомы и проявления могут значительно усложнить жизнь. Они могут приводить к:
Диагностические процедуры может выполнять как психиатр, так и психолог, обладающий соответствующими знаниями и навыками. И все же производит оценку и устанавливает диагноз только врач психиатр.
Диагностика предполагает комбинацию структурированного или полуструктурированного диагностического интервью вместе с опросниками, обеспечивающими количественные показатели тяжести симптомов и нарушения.
Кроме этого, врач может провести дополнительное нейропсихологическое тестирование, если на это указывают другие когнитивные дефициты.
Кроме этого, врач может провести дополнительное нейропсихологическое тестирование, если на это указывают другие когнитивные дефициты.
Вывод делается на основе:
Последний пункт предусматривает наличие нескольких симптомов расстройства до 12-летнего возраста, пяти симптомов невнимательности и/или гиперактивности/импульсивности, и присутствие симптомов минимум в двух аспектах жизни, например дома и на работе.
Диагностика РДУГ у взрослых значительно сложнее, чем у детей. Дело в том, что проблемы с концентрацией являются симптомами многих расстройств.
Кроме того, диагностику могут осложнить сопутствующие заболевания, — говорит психотерапевт.
По статистке, у трех из четырех пациентов РДУГ есть сопровождающее заболевание. У 33% взрослых с РДУГ будет еще два диагноза.
По статистке, у трех из четырех пациентов РДУГ есть сопровождающее заболевание. У 33% взрослых с РДУГ будет еще два диагноза.
Распространенные сопутствующие заболевания:
К сожалению, пациенты с РДУГ редко полностью вырастают из этого состояния. Но можно научиться бороться с симптомами расстройства. Эффективно помогает в этом сочетание этих методов:
Однако проблемы с концентрацией могут возникать абсолютно у всех. Мы рассказали о пяти простых способах повысить концентрацию.
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