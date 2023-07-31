У дорослих він теж є! Усе про розлад дефіциту уваги та гіперактивності

Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) характеризується стійкою сукупністю неуважності та/або гіперактивності, імпульсивності, які заважають нормальному функціонуванню чи розвитку людини.
Хоч коріння синдрому бере початок з самого дитинства, чимало людей страждають від його симптомів і в дорослому віці, поширеність становить 2,5-3%.
Лікар психіатр Надь Беата розповіла все про розлад дефіциту уваги та гіперактивності: що його провокує, які симптоми супроводжують, як його діагностувати та лікувати.
Точна причина розладу до кінця не вивчена. Проте є припущення, що у розвитку РДУГ відіграє роль певна комбінація факторів.
Які б не були причини, розлад дефіциту уваги та гіперактивності виникає ще в дитинстві, та далеко не у всіх дітей його діагностують.
Так, у 30-50% випадків діагноз може переходити у підлітковий та дорослий вік. Тоді людина може звернутися до лікаря, який діагностує розлад.
Надь Беата зазначає, що для встановлення дігнозу в дорослого обов’язково мають бути присутні симптоми у дитячому віці.
Надь Беата зазначає, що для встановлення дігнозу в дорослого обов’язково мають бути присутні симптоми у дитячому віці.
Лікарка каже, що з віком пацієнт може більше не відповідати критеріям розладу, але все ще можуть збігатися окремі симптоми синдрому.
Усі симптоми РДУГ поділяють на три класи: гіперактивність, імпульсивність і неуважність. Оскільки кожен пацієнт має певний ступінь порушення в цих трьох категоріях, відповідно до DSM-IV є наступні підтипи:
Симптоми розвиваються та видозмінюються з віком. Так, наприклад, гіперактивність та імпульсивність є ключовими симптомами в дитинстві, а от неуважність стає проблемою з віком пацієнта.
Серед інших симптомів РДУГ у дорослому віці можуть бути:
Усі ці симптоми та прояви можуть значно ускладнити життя. Вони можуть призводити до:
Діагностичні процедури може виконувати як психіатр, так і психолог, який володіє відповідними знаннями та навичками. Та все ж проводить оцінку та встановлює діагноз лише лікар психіатр.
Діагностика передбачає комбінацію структурованого або напівструктурованого діагностичного інтерв’ю разом із опитувальниками, які забезпечують кількісні показники тяжкості симптомів і порушення.
Крім цього, лікар може провести додаткове нейропсихологічне тестування, якщо на це вказують інші когнітивні дефіцити.
Крім цього, лікар може провести додаткове нейропсихологічне тестування, якщо на це вказують інші когнітивні дефіцити.
Висновок робиться на основі:
Останній пункт передбачає наявність кількох симптомів розладу до 12-річного віку, п’яти симптомів неуважності та/або гіперактивності, імпульсивності та присутність симптомів мінімум у двох аспектах життя, наприклад, вдома та на роботі.
Діагностика РДУГ у дорослих є значно складнішою, ніж у дітей. Річ у тім, що проблеми з концентрацією є симптомами багатьох розладів.
Крім того, діагностику можуть ускладнити супутні захворювання, — каже психотерапевтка.
За статисткою трьох з чотирьох пацієнтів РДУГ є супунє захворювання. У 33% дорослих з РДУГ буде ще два діагнози.
За статисткою трьох з чотирьох пацієнтів РДУГ є супунє захворювання. У 33% дорослих з РДУГ буде ще два діагнози.
Поширені супутні захворювання:
На жаль, пацієнти з РДУГ рідко повністю виростають з цього стану. Та можна навчитися боротися із симптомами розладу. Ефективно допомагає у цьому поєднання цих методів:
Та проблеми з концентрацією можуть виникати абсолютно у всіх. Ми розповіли про п’ять простих способів підвищити концентрацію.
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