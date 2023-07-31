Здоров'я та краса

У дорослих він теж є! Усе про розлад дефіциту уваги та гіперактивності

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Липня 2023, 17:00
розлад дефіцту уваги та гіперактивності
Фото: Pexels

Більше новин
Як позбутися почуття провини за те, що багато працюєш
Я недостатньо проводжу часу зі своєю дитиною! Знайомі думки? Розповідаємо, як позбутися почуття провини за те, що багато працюєш
Куди заливати кондиціонер у пральну машину
Корисно знати: куди заливати кондиціонер у пральній машині
Євген Межевікін на псевдо Адам: історія військового про війну
Надважливе — єднання нації. Тоді все в нас буде добре! Боєць Адам про зміни у війні з 2014 року та роботу тактичної групи
У дорослих він теж є! Усе про розлад дефіциту уваги та гіперактивності
Чим відрізняється лохина від чорниці, і чому їх плутають: основні відмінності
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як не вживати лайку
Лайка — не терапія: як вивільняти свої емоції без надмірного вживання нецензурних слів
стерс
Убивця стовбурових клітин: чи можна посивіти за ніч від стресу?
Лишай
Чим лікувати лишай у дорослих та дітей: пояснюють експерти
сімейний лікар
Чи повинен сімейний лікар давати особистий номер? Етика дистанційної консультації

Відео
0:00:00
День Повітряних сил України: як військові захищають небо

Ніби атланти тримають наше небо! День Повітряних сил України: розповідаємо про подвиги льотчиків
0:03:41
Польський волонтер Матеуш Водзінський зібрав понад €500 тис. для ЗСУ
Двічі на місяць — на фронт. Польський волонтер понад рік купує та привозить авто для українських захисників
Карта бойових дій в Україні 31.07.2023 онлайн
Окуповують інформаційний простір, проводячи свій зв’язок: карта бойових дій в Україні 31 липня в режимі онлайн
0:02:59
Программа допомоги у Черкасах
Жінка вчиться водити авто, щоб продовжити справу сина. У Черкасах запрацювала безкоштовна програма допомоги сім’ям військових
0:03:09
Закарпаття модульні будиночки
За допомоги чеських благодійників: У Мукачеві переселенці живуть у модульних будинках, де платять тільки за комуналку
0:04:33
Втратили все, але продовжують допомагати українським військовим
Втратили усе, але продовжують допомагати! Історія родини волонтерів з Рубіжного
0:03:37
Першим зустрів росіян: як відбувалася битва за Гостомель
Могли втратити половину Києва! Як відбувалася битва за Гостомель та хто там знищував ворога
0:02:54
Терапія риболовлею
Риболовля як реабілітація: як хобі лікує емоційний стан та сприяє здоровому сну військовослужбовців
0:03:34
Капітула
Лікують душі та допомагають ЗСУ: батьки військового виростили тисячі кущів лаванди, щоб підтримувати інших
0:02:53
Суми 30.07.23
Тривогу дали після прильоту! Ракетний удар по навчальному закладу у Сумах забрав життя двох людей
Більше відео
Що подарувати чоловікові на день народження: оригінальні ідеї
Читати далі
Якщо варіанти закінчилися: що подарувати чоловікові на день народження — оригінальні ідеї
Їжа
Читати далі
Що робити, якщо переїв(-ла), та як не допускати переїдання — рекомендації нутриціологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь