У дорослих він теж є! Усе про розлад дефіциту уваги та гіперактивності

Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) характеризується стійкою сукупністю неуважності та/або гіперактивності, імпульсивності, які заважають нормальному функціонуванню чи розвитку людини.

Хоч коріння синдрому бере початок з самого дитинства, чимало людей страждають від його симптомів і в дорослому віці, поширеність становить 2,5-3%.

Лікар психіатр Надь Беата розповіла все про розлад дефіциту уваги та гіперактивності: що його провокує, які симптоми супроводжують, як його діагностувати та лікувати.

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Точна причина розладу до кінця не вивчена. Проте є припущення, що у розвитку РДУГ відіграє роль певна комбінація факторів.

Генетична схильність. Цей фактор вважається найважливішим, адже за статистикою середня спадковість становить близько 75%.

Цей фактор вважається найважливішим, адже за статистикою середня спадковість становить близько 75%. Функції та будова головного мозку. Деякі дослідження за участю сканування припустили, що у людей з РДУГ певні ділянки головного мозку можуть бути меншими, а інші — більшими.

Деякі дослідження за участю сканування припустили, що у людей з РДУГ певні ділянки головного мозку можуть бути меншими, а інші — більшими. Дисбаланс або неналежна робота нейромедіаторів у мозку.

Які б не були причини, розлад дефіциту уваги та гіперактивності виникає ще в дитинстві, та далеко не у всіх дітей його діагностують.

Так, у 30-50% випадків діагноз може переходити у підлітковий та дорослий вік. Тоді людина може звернутися до лікаря, який діагностує розлад.

Надь Беата зазначає, що для встановлення дігнозу в дорослого обов’язково мають бути присутні симптоми у дитячому віці.

Лікарка каже, що з віком пацієнт може більше не відповідати критеріям розладу, але все ще можуть збігатися окремі симптоми синдрому.

Симптоми РДУГ у дорослих

Усі симптоми РДУГ поділяють на три класи: гіперактивність, імпульсивність і неуважність. Оскільки кожен пацієнт має певний ступінь порушення в цих трьох категоріях, відповідно до DSM-IV є наступні підтипи:

переважно неуважний тип; переважно гіперактивний імпульсивний тип; комбінований тип, який зустрічається найчастіше.

Симптоми розвиваються та видозмінюються з віком. Так, наприклад, гіперактивність та імпульсивність є ключовими симптомами в дитинстві, а от неуважність стає проблемою з віком пацієнта.

Серед інших симптомів РДУГ у дорослому віці можуть бути:

порушення уваги, пам’яті, емоційно-вольової сфери;

дефіцит уваги. Йдеться не про недостатність уваги ззовні, а недостатню можливість зосередитися;

труднощі соціалізації;

перепади настрою;

непослідовність у діях;

непунктуальність;

невгамовність, нетерплячість поспішні дії та необдумані рішення;

труднощі з плануванням;

хронічні почуття розчарування, провини;

зловживання алкоголем, нікотином або наркотиками.

Усі ці симптоми та прояви можуть значно ускладнити життя. Вони можуть призводити до:

труднощів з роботою: постійних пошуків роботи, нездатності довго втриматись на одній посаді; проблем в стосунках та з соціумом; проблем із законом.

Діагностика

Діагностичні процедури може виконувати як психіатр, так і психолог, який володіє відповідними знаннями та навичками. Та все ж проводить оцінку та встановлює діагноз лише лікар психіатр.

Діагностика передбачає комбінацію структурованого або напівструктурованого діагностичного інтерв’ю разом із опитувальниками, які забезпечують кількісні показники тяжкості симптомів і порушення.

Крім цього, лікар може провести додаткове нейропсихологічне тестування, якщо на це вказують інші когнітивні дефіцити.

Висновок робиться на основі:

Повної клінічної та психосоціальної оцінки особи. Вона має включати обговорення поведінки та симптомів у різних сферах та умовах повсякденного життя людини.

Повного анамнезу розвитку синдрому , зі звітами спостерігачів та оцінками поточного психічного стану особи за можливості.

, зі звітами спостерігачів та оцінками поточного психічного стану особи за можливості. Відповідності симптомів діагнозу діагностичним критеріям DSM‑5 або МКБ‑11.

Останній пункт передбачає наявність кількох симптомів розладу до 12-річного віку, п’яти симптомів неуважності та/або гіперактивності, імпульсивності та присутність симптомів мінімум у двох аспектах життя, наприклад, вдома та на роботі.

Діагностика РДУГ у дорослих є значно складнішою, ніж у дітей. Річ у тім, що проблеми з концентрацією є симптомами багатьох розладів.

Крім того, діагностику можуть ускладнити супутні захворювання, — каже психотерапевтка.

За статисткою трьох з чотирьох пацієнтів РДУГ є супунє захворювання. У 33% дорослих з РДУГ буде ще два діагнози.

Поширені супутні захворювання:

тривога;

депресія;

зловживання наркотиками та/або алкоголем, або розлади сну;

хвороба Туретта;

розлади поведінки або особистості.

Лікування

На жаль, пацієнти з РДУГ рідко повністю виростають з цього стану. Та можна навчитися боротися із симптомами розладу. Ефективно допомагає у цьому поєднання цих методів:

приймання ліків; психоосвіта; навчання потрібним навичкам; психологічне консультування.

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