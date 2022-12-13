Психологія

Перестань відволікатись, а краще перезавантажся: п’ять простих способів підвищити концентрацію

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Грудня 2022, 14:00
як підвищити концентрацію
Фото: Pexels

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