Перестань відволікатись, а краще перезавантажся: п’ять простих способів підвищити концентрацію

Як було б добре, якби одразу зранку був настрій на роботу, а мозок починав працювати тоді, коли це необхідно, а не о третій ночі. Знайомо?

Тоді, ймовірно, ти маєш також проблеми з концентрацією, коли одна проста справа забирає у тебе не лише весь час, але й сили.

Експерти видання uahealth припускають, що так може трапитись з будь-ким, але особливо втрата концентрації може спіткати тих людей, які не вміють правильно відпочивати. Тож як перезавантажитись? Розповідаємо далі.

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Зменш сторонні навантаження

Найчастіше концентрація нам необхідна в робочі години. Однак сповіщення на пошті та в месенджерах точно не знають про це, тому часто можуть заважати.

Найкращим рішенням проблеми буде вимкнути їх, а також попіклуватись, щоб не з’являлись зайві звуки та віконця, що випливають. Вони тільки відволікають.

Дотримуйся балансу між відпочинком і роботою

Також для збільшення концентрації необхідно подбати про свій відпочинок. Запитаєш, як це працює?

Дуже просто. Якщо організм не встиг перепочити перед роботою, то він буде забирати свій час у робочі години. Крім того, варто пам’ятати, що якщо постійно напружувати один м’яз, то досягти можна хіба що спазмів.

Тож краще після роботи перемкнутись на те, що приносить задоволення та допомагає розслабитись. Це може бути як сон чи прогулянки, так і книги, фільми.

Частіше бувай на природі

Ще одним гарним способом перезавантажитись може бути прогулянка на природі. Однак якщо це неможливо, то спробуй додати трохи рослин на свій робочий стіл. Не дарма ж кажуть, що це допомагає підвищити концентрацію.

Не забувай про пуази

Декому може бути складно сконцентруватись навіть після відпочинку. У такому разі варто спробувати інтервальний метод роботи.

Як це організувати? Наприклад, 25 хвилин працюєш і п’ять відпочиваєш. Або ж кожні дві години можна робити перерву на 15 хвилин.

Спробуй порухатися

Також підвищити концентрацію допоможуть фізичні вправи. Ти можеш ходити, танцювати, бігати. Загалом робити будь-що, щоб покращити кровообіг та наситити кров киснем. У такому разі мозок почне трохи швидше працювати та не захоче відволікатись на зайві справи.

У гонитві за успішним життям люди часто забувають про важливу складову ефективної праці — відпочинок. Доведено, що від якості нашого відпочинку прямо залежить і якість виконання завдань у робочий час. Читай, скільки треба відпочивати під час робочого дня.

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