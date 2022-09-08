Обідньої перерви недостатньо? Скільки треба відпочивати під час робочого дня

У гонитві за успішним життям люди часто забувають про важливу складову ефективної праці — відпочинок. Доведено, що від якості нашого відпочинку прямо залежить і якість виконання завдань у робочий час.

Ми звикли виділяти на перепочинок близько однієї години під час роботи — на обідню перерву. Та виявляється, для людини цього — недостатньо.

Скільки часу потрібно відпочивати?

Румунські вчені близько 30 років проводили дослідження про необхідну кількість відпочинку під час робочого дня для людини. Результати такої кропіткої праці вражають: учені заявили, що однієї обідньої перерви під час роботи замало.

У досліджені взяли участь понад дві тисячі осіб. А вчені зрозуміли: для ефективного та якісного виконання завдань людині потрібно декілька мікроперерв, аби вона мала змогу відволіктись думками, порухатись та перекусити.

В ідеалі — робити перерви тривалістю 10 хвилин кілька разів на день та одну довгу — 30 хвилин.

Такого часу буде достатньо для відновлення мозку та когнітивних механізмів.

Якщо не виділяти достатньо часу для відпочинку, може погіршитися не лише якість виконаної роботи, а й загальний стан здоров’я. Один з найчастіших проявів проблем зі здоров’ям — потемніння в очах після того, як людина встала. Які ще причини такого симптому — читай у нашому матеріалі.

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