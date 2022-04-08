Здоров'я та краса

Встаєш з місця і темніє в очах? Розповідаємо про найпоширеніші причини запаморочення

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Квітня 2022, 07:00
Чому теніє в очах, коли встаю
Фото: Pexels, Unsplash

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