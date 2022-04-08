Встаєш з місця і темніє в очах? Розповідаємо про найпоширеніші причини запаморочення

Часто буває так, що коли різко встаєш з місця, починає паморочитися голова та темніти в очах. Причини цьому можуть бути різними, здебільшого це “стрибок” тиску.

Тож сьогодні ми розкажемо про чотири найпоширеніших причин, чому темніє в очах.

Проблеми з тиском (гіпотонія)

Потемніння в очах — ознака попереднього непритомного стану. Найчастіше воно виникає при різкому зниженні тиску крові у мозку. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Коли наш мозок отримує мало поживних речовин і кисню, може не коректно обробити інформацію, що надійшла від органів зору.

Коли людина хворіє на гіпотонію, то в неї постійно знижений тиск. Саме цьому можуть виникати часті запаморочення і головний біль.

Ортостатична гіпотонія

Це відбувається, бо артеріальний тиск в мозку падає, коли людина різко встає з положення сидячи чи лежачи.

Кров під дією сили тяжіння спрямовується вниз, до живота та ніг, і, відповідно, відливає від мозку.

Організм швидко реагує — серце починає битися швидше, кровообіг посилюється, одночасно звужуються судини.

Саме тому може виникати легке запаморочення та потемніння в очах.

Вазомоторна непритомність

Тут йдеться про перед непритомний стан і непритомність. Вона виникає, коли нервова система реагує на подразники.

Зіткнувшись з подразником, організм реагує — різко знижує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, тож ми можемо спостерігати темні кола в очах.

Які існують подразники:

сильна емоційна напруга;

стрес, що затягнувся;

страх;

сильна фізична напруга;

проблеми з серцем.

Втома та виснаженість

Якщо організм перебуває у постійному стресі та нервовій напрузі, то в очах також може темніти. Варто слідкувати за своїм здоров’ям уважно.

Адже непритомність та потемніння в очах може бути ознакою хвороби – як легкої простуди, так і чогось серйознішого.

Тож, якщо ти часто страждаєш на запаморочення в голові, варто звернутися до лікаря.

Інколи причиною запаморочення можуть проблеми з серцем. Раніше ми розповідали, що таке аритмія та як швидко зупинити напад.