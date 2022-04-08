Встаєш з місця і темніє в очах? Розповідаємо про найпоширеніші причини запаморочення

Часто буває так, що коли різко встаєш з місця, починає паморочитися голова та темніти в очах. Причини цьому можуть бути різними, здебільшого це “стрибок” тиску.
Тож сьогодні ми розкажемо про чотири найпоширеніших причин, чому темніє в очах.
Потемніння в очах — ознака попереднього непритомного стану. Найчастіше воно виникає при різкому зниженні тиску крові у мозку.
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Потемніння в очах — ознака попереднього непритомного стану. Найчастіше воно виникає при різкому зниженні тиску крові у мозку.
Коли наш мозок отримує мало поживних речовин і кисню, може не коректно обробити інформацію, що надійшла від органів зору.
Коли людина хворіє на гіпотонію, то в неї постійно знижений тиск. Саме цьому можуть виникати часті запаморочення і головний біль.
Це відбувається, бо артеріальний тиск в мозку падає, коли людина різко встає з положення сидячи чи лежачи.
Кров під дією сили тяжіння спрямовується вниз, до живота та ніг, і, відповідно, відливає від мозку.
Кров під дією сили тяжіння спрямовується вниз, до живота та ніг, і, відповідно, відливає від мозку.
Організм швидко реагує — серце починає битися швидше, кровообіг посилюється, одночасно звужуються судини.
Саме тому може виникати легке запаморочення та потемніння в очах.
Тут йдеться про перед непритомний стан і непритомність. Вона виникає, коли нервова система реагує на подразники.
Зіткнувшись з подразником, організм реагує — різко знижує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, тож ми можемо спостерігати темні кола в очах.
Які існують подразники:
Якщо організм перебуває у постійному стресі та нервовій напрузі, то в очах також може темніти. Варто слідкувати за своїм здоров’ям уважно.
Адже непритомність та потемніння в очах може бути ознакою хвороби – як легкої простуди, так і чогось серйознішого.
Адже непритомність та потемніння в очах може бути ознакою хвороби – як легкої простуди, так і чогось серйознішого.
Тож, якщо ти часто страждаєш на запаморочення в голові, варто звернутися до лікаря.
Інколи причиною запаморочення можуть проблеми з серцем. Раніше ми розповідали, що таке аритмія та як швидко зупинити напад.